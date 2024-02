Sci-Orienteering, i fratelli Corradini campioni Middle: tutti i tricolori assegnati a Passo Coe

lunedì, 5 febbraio 2024

Passo Coe – Weekend di Campionati Italiani a Passo Coe, con il doppio successo nella categoria Elite per i fratelli Stefania e Francesco Corradini (GS Castello di Fiemme). Per entrambi pronostico rispettato, cosa non facile, e nuova dimostrazione di superiorità in campo nazionale. Per entrambi un soccesso largo, con diversi minuti di vantaggio, e mai parso in discussione.

Stefania (29′:37″) si è imposta sulla primierotta su Anna Pradel (37′:05″ US Primiero) e sull’altoatesina Christine Kirchlechner ( 38.05″ SC Meran). In Men Elite, per Francesco (30′:56″) invece un oro davanti a Roberto Dallavalle (34′:22″), atleta della Val di Sole ma tesserato Gronlait, e Samuele Tait (35′:55″), pure lui del Gronlait. Per i maschi un percorso da 4970 metri con un dislivello di 240. Per le donne 4360 m con 190 di dislivello.

GIOVANI. Nelle categoria giovanili a vincere, al maschile, è Antonio Bettega (GS Pavione 30′:22″) che precede Stefano Martinatti, che era il grande favorito (Ori Pinè 31:28″) e Paride Gaio (Primiero 35:17″).

Scendendo di categoria, nella M17 successo di Niklas Weitlaner che batte il compagno di team Felix Pfeifhofer (Haunold) e Marco Gianelle (Trent-O). Tra i ragazzi della M14 titolo al ragazzo della Val Pusteria, Jonas Weitlaner.

Tra le ragazze, in W17, oro per Alessia Rigoni (GS Pavione) che precede Emilova Milkova Tsvetelina (UWC Adriatic) e Maddalena Rinaldo.

In W17 trionfa Laura Cavazzani (Trent-O) su Lisa Peschedasch (Pergine) e Elettra Gaio (Primiero).

LA PROVA: Si è trattato di un gara molto partecipata, con quasi 130 concorrenti che hanno apprezzato i percorsi disegnati da Alessio Dalfollo. Passo Coe regala sempre paesaggi incredibili. La neve si è rivelata essere compatta e, gareggiando il mattino, ha resistito bene alle sollecitazioni degli atleti.

MINUTO DI SILENZIO: Prima della premiazione è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria della moglie del presidente Sergio Anesi, Anita Dalla Serra, venuta a mancare sabato.

IL BILANCIO ORGANIZZATIVO: “E’ andato tutto bene – racconta Fabrizio Boneccher, del Gronlait – le prove erano inizialmente prevista in Val Campelle, ma poi per questioni di neve abbiamo dovuto ripiegare sul Passo Coe, che è una mappa già usata ma una garazia. Dobbiamo dire grazie a Folgaria Ski per la collaborazione. Abbiamo avuto una buona partecipazione e questo ci gratifica. Iei abbiamo avuto una giornata molto calda, mentre oggi ha tenuto. Nei giorni scorsi si è lavorato molto per battere molte piste e garantire ai concorrenti molte possibilità di scelta”.

LA GARA DEL SABATO: Qui i risultati del giorno prima. per la Sprint

CAMP ITALIANI ANNULLATI: Come da nota diffusa dall’ASD Sky Mtb Friuli, le prove di Tarvisio del prossimo week end sono state annullate. Con una comunicazione ufficiali sono così stati tolti pure dal palinsesto RAI.

CLASSIFICHE