Sci nordico paralimpico: il camuno Romele è campione del Mondo

domenica, 22 gennaio 2023

Ostersund (Svezia) – Il camuno Giuseppe Romele, 31 anni, è campion e del Mondo nella 18 km di sci nordico paralimpico.

L’atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica, originario di Pisogne (Brescia) ha infatti vinto la gara sui 18 km a Ostersud in Svezia precedendo di oltre 3 minuti il canadese Colin Cameron e di oltre 4 minuti l’ucraino Pavlo Bal e distanze siderali per gli altri atleti provenienti da Brasile, Polonia, Gran Bretagna e Giappone. Un vero e proprio dominio per Giuseppe Romele dal primo all’ultimo chilometro con una grande dimostrazione tecnica e di tenacia. Grande soddisfazione ha espresso la presidente Gigliola Frassa e il tecnico Angelo Martinoli che hanno seguito la gara in diretta sul canale dei Para Nordic Skiing World Championship.

Ha rappresentato l’Italia ai campionati mondiali di sci alpino paralimpico di Lillehammer in cui vince una medaglia d’argento nei 10 km seduta nel 2022 e alle paraolimpiadi invernali di Pechino ha conquistato la medaglia di bronzo nello sci di fondo.