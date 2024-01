Sci nordico paralimpico, Coppa Italia: Romele e Toninelli dominano a Schilpario

domenica, 14 gennaio 2024

Schilpario (Bergamo) – Prima tappa di Coppa Italia di sci nordico paralimpico a Schilpario (Bergamo), organizzato dalla Fisip con l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza di questa disciplina sportiva. La Polisportiva Disabili Valcamonica ha raccolto la sfida organizzativa e tecnica insieme allo Sci Club Schilpario e all’ottimo lavoro dei cronometristi del Csi Vallecamonica.

Alla manifestazione si sono iscritti 15 atleti in rappresentanza di tre gruppi sportivi il Passo Cuneo, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e la Polisportiva Disabili Valcamonica: ieri pomeriggio si è svolta la gara su 5 km inserita in una gara Fisi (il Trofeo Barzasi) con questi risultati: nella categoria “sitting” 1° Giuseppe Romele (Fiamme Azzurre) 2° Michele Biglione (Passo Cuneo) 3° Giuseppe Spatola (GSPD) mentre nella categoria standing 1° Cristian Toninelli (Polisportiva Disabili Valcamonica) 2° Mattia Del Pastro (GSPD) 3° Di Luca Raffaele (GSPD)

Oggi si è svolta la gara Sprint sugli 800m per i sitting, e sui 1200m per gli standing con le finali che sono scaturite da spettacolari e combattute batterie, semifinali e finali e i risultati finali sono uguali a quelli delle prove in linea, con il successo di Giuseppe Romele nei sitting e Cristian Toninelli negli standing.