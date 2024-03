Sci nordico, l’atleta di Vezza d’Oglio Fabrizio Poli conquista il titolo tricolore

mercoledì, 27 marzo 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Il giovane fondista camuno Fabrizio Poli, 24 anni, ha conquistato il titolo tricolore ai Campionati italiani nella 50km Mass Start in classico.

La gara che concludeva il programma della manifestazione tricolore si è svolta a Pragelato sotto una fitta nevicata. Un successo speciale per l‘atleta di Vezza d’Oglio che milita con i colori del team bergamasco Team Under Up. Fabrizio Poli è stato convocato in nazionale lo scorso anno ed ha già ripagato la fiducia con ottimi piazzamenti e oggi con la conquista del titolo tricolore. Alle spalle di Poli, si sono classificati Ivan Mariani, con un distacco di 11” e Lorenzo Romano a 16”5.

Tra i primi a complimentarsi con il neo campione italiano l’U.s Vezza si è complimentata con l’atleta di casa Fabrizio Poli e l’attende al ritorno in valle per festeggiarlo.