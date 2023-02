Sci, Mondiali: Vinatzer medaglia di bronzo nello slalom al Courchevel

domenica, 19 febbraio 2023

Courchevel (Francia) – Medaglia di bronzo nell’ultima giornata dei Mondiali al Courchevel-Meribel per Alex Vinatzer, 23enne, finanziere, di Selva Val Gardena (Bolzano) nello slalom. Sesto dopo la prima manche, Vinatzer ha attaccato nella seconda conquistandosi la medaglia di bronzo con il tempo di 1’39″88, dietro a Henrik Kristoffersen (1’39″50) medaglia d’oro e a AJ Ginnis (1’39″70) medaglia d’argento. Il Mondiale a Courchevel-Meribel si chiude in bellezza per i colori azzurri con due ori, un argento e un bronzo. Nella prova che fu di Thoeni, Gros, Tomba, Rocca, Razzoli, il bronzo lo conquista Alex Vinatzer (foto © Pentaphoto) trovando la miglior gara di una stagione.

“E’ stato un inverno tosto – spiega Alex Vinatzer – in cui ho fatto fatica a trovare fiducia. Ce l’ho fatta anche se ho perduto qualcosa nella seconda manche ma non voluto strafare con il rischio di uscire, sono contentissimo. La seconda manche era davvero tosta, ci siamo allenati con i tedeschi su un tracciato simile a Sestriere, mi sono concentrato sulla mia sciata e avevo delle buone sensazioni. Era importante entrare in gara tranquillo e tenere a bada la mia voglia di attaccare, nella seconda manche ho pensato solo a sciare rotondo nelle prime porte, sino all’ingresso del piano. Poi ho cambiato marcia fino al dosso e sul pezzo finale, dove volevo mollare, ho calcato troppo e mi sono ritrovato leggermente fuori dalla linea ideale”. “C’è voluto un po’ più di tempo per trovare la quadra giusta su qualche dettagli mancanti – conclude l’atleta altoatesino – in questa direzione voglio condividere la medaglia con la mia famiglia, la mia fidanzata e tutto lo staff, ho avuto paura per qualche minuto di fare un altro quarto posto, alla fine è andata bene. In questi due anni abbiamo cercato di migliorare, alla fine si può anche fare qualche passo indietro, ma l’importante è crederci sempre”.