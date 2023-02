Sci, Master Old Stars: i risultati delle gare di Lizzola

venerdì, 24 febbraio 2023

Lizzola (Bergamo) – Master Old Stars, gare, colori e commozione. Prima la nebbia a rendere la giornata grigia, triste, cupa….poi il sole che splende sulle vette che circondano Lizzola (Bergamo); due diverse situazioni che hanno coinciso con l’unica presenza dei Master sulle Prealpi Orobiche e hanno rispecchiato lo stato d’animo dei partecipanti (nelle foto alcuni sciatori in gara, podio super 65 e podio super 60).

L’esordio della giornata non è stato favorevole per via delle temperature miti che non hanno fatto “tirare” la neve la notte e quindi il tracciatore Yuri Donini ha dovuto ridurre il tracciato sulla Due Baite per evidenti motivi di sicurezza, togliendo così alle classifiche almeno una quindicina di secondi. Decisione comunque saggia che ha permesso ai concorrenti di chiudere senza particolari rischi le due prove di gigante.

Meteo e ubicazione di Lizzola non hanno generato la fila al cancelletto come nelle ultime gare dei Master ma il livello è stato comunque buono e le solite sorprese non sono mancate, a partire dalla inattesa performance di Oscar Galizzi che sfruttando il “fattore campo” giocando in casa, si è permesso nei Super 60 di mettere dietro personaggi come Migliorati o Pomoni e stabilendo il terzo tempo assoluto nella seconda gara . Ed esordio più che positivo, con due secondi posti di categoria nei Super 55, per un cognome importante della storia dello sport nazionale, Oscar Magoni, un passato di prestigio tra lo sci ed il calcio; lo hanno preceduto sul primo gradino una volta Mulazzi che aveva anche fatto il miglior tempo, caduto poi nella seconda discesa, e l’altra Stefano Colombo.

Tra i più giovani doppia scontata affermazione di Walter Ciaponi, davanti a Monico e Perlini, ed anche con il miglior tempo della gara due, mentre più altalenante il confronto nei Super 55 con una vittoria a testa sul filo dei centesimi tra Bergamelli e Carrara. Prima stagionale anche per Bepi Ferri nei Super 75 che un po a sorpresa ma con merito ha messo dietro, in una prova, Achille Cattaneo che si è però subito preso la rivincita; così come il milanese Super 80 Gianni Vallè che sulle porte strette di Lizzola per due volte e per pochi centesimi, ha messo le sue punte davanti a quelle di Felice Battistini.

Tutto tranquillo invece nelle classifiche femminili, dove va segnalato il doppio acuto di Cristina Santambrogio leader nei tempi assoluti.

Dopo le due gare di gigante, la prima nella nebbia e la seconda con il sole, è esplosa la tradizionale festa di colori, di parrucche, mascherine e cappelli, di gale, chiacchiere e frittelle per le premiazione che gli Old scatenano nella settimana di Carnevale. Ma prima di manifestare la grande energia del gruppo, ancora una volta i Master Old Stars alle note di “Signore delle cime”, si sono stretti nel dolore per la scomparsa il giorno prima, di Gino Zanotti, ormai 95enne, che per almeno 20 anni era stato concorrente ma soprattutto animatore e collante del gruppo, personaggio estroverso e disponibile con tutti, quelli che non vedi in gara ma di cui senti la mancanza quando non ci sono.

LE CLASSIFICHE Gara 1

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 43.36; 2. Luciana Pezzotta (La Recastello) 53.23; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.02.55. Dame C5: 1. Marilù Consonni (Cernobbio) 50.76; 2. Jonne Gamba (La Recastello) 1.28.29. Dame C4: 1. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 40.15; 2. Piera Belotti (La Recastello) 45.57; 3. Anna Cappella (La Recastello) 1.09.23 Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 37.01; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 39.78; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 42.17. Super 80: 1. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 39.28; 2. Felice Battistini (Ski Mountain) 39.71; 3. Francesco Gilardoni (Cernobbio) 56.58. Super 75: 1. Giuseppe Ferri (La Recastello) 33.59; 2. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 33.69; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 34.16. Super 70: 1. Livio Zugnoni (Cernobbio) 31.89; 2. G.Maria Baronchelli (La Recastello) 33.77; 3. Lino Berera (La Recastello) 33.88. Super 65: 1. Adriano Carrara (La Recastello) 30.94; 2. G.Piero Bergamelli (Ski Mountain) 31.24; 3. Mario Sabbadini (La Recastello) 31.46. Super 60: 1. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 30.28; 2. Sergio Migliorati (La Recastello) 30.96; 3. P.Angelo Tombini (Ski Mountain) 31.16. Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 28.59; 2. Oscar Magoni (Ski Mountain) 30.34; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 30.40. Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 28.90; 2. Francesco Monico (Ski Mountain) 31.13; 3. Cristian Perlini (Cernobbio) 31.29.

LE CLASSIFICHE gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 43.49; 2. Luciana Pezzotta (La Recastello) 51.48; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.06.89. Dame C5: 1. Marilù Consonni (Cernobbio) 51.00; 2. Jonne Gamba (La Recastello) 1.04.48. Dame C4: 1. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 38.97; 2. Piera Belotti (La Recastello) 43.99; 3. Anna Cappella (La Recastello) 56.74 Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 38.81; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 39.02; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 43.05. Super 80: 1. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 39.11; 2. Felice Battistini (Ski Mountain) 39.24; 3. Francesco Gilardoni (Cernobbio) 46.77. Super 75: 1. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 32.87; 2. Giuseppe Ferri (La Recastello) 33.90; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 33.93. Super 70: 1. Livio Zugnoni (Cernobbio) 33.19; 2. Lino Berera (La Recastello) 34.35; 3. Romeo Modanesi (Ski Mountain) 34.51. Super 65: 1. G.Piero Bergamelli (Ski Mountain) 30.55; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 30.63; 3. Mario Sabbadini (La Recastello) 31.21. Super 60: 1. Sergio Migliorati (La Recastello) 30.90; 2. Marco Zucchelli (La Recastello) 31.02; 3. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 31.03. Super 55: 1. Stefano Colombo (Ski Mountain) 29.93; 2. Oscar Magoni (Ski Mountain) 30.51; 3. Matteo Zanetti (Ski Mountain) 30.78. Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 29.51; 2. Francesco Monico (Ski Mountain) 31.32; 3. Cristian Perlini (Cernobbio) 31.47.