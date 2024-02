Sci, Master Old Stars: Gianni Mulazzi e Graziella Carrara imprendibili a Lizzola

venerdì, 16 febbraio 2024

Lizzola (Bergamo) – Con i due giganti disputati sulla bella pista Due Baite di Lizzola è iniziata la lunga discesa che porta alla conclusione del Circuito 2024; mancano ancora nove gare, poco più di un mese per arrivare al Tonale il 20 marzo, con il gigantone che chiuderà un importante ciclo durato 500 gare.

Lizzola rappresenta una delle tappe storiche del circo degli Old Stars, fin dall’inizio della manifestazione quando le iniziali dodici gare si volgevano tutte sulle montagne bergamasche. E per tradizione l’appuntamento in Valbondione capita sempre nella settimana di Carnevale, occasione ghiotta per scatenare tra ai concorrenti una serie di altre gare all’insegna dei colori, della musica, di parrucche, chiacchiere e frittelle.

La giornata inizia tra le porte larghe predisposte da Yuri Donini, che ha avuto come alleata una condizione di neve perfetta, sulla pista di gara ma anche in tutto il comprensorio; Lizzola ha un po’ questa caratteristica di ottima sciabilità anche se le precipitazioni, come altrove, sono state scarse. La trasferta è molto impegnativa per il popolo valtellinese e quindi al cancelletto mancano alcuni tra i soliti protagonisti. Non ne perde lo spettacolo però, dato che in ogni categoria si sono registrati alcuni bei confronti a partire da Gianni Mulazzi e Walter Bonazzi , che sono arrivati alla fotocellula con un distacco minimo di soli 3 e 25 centesimi, nelle due discese. Super garone invece per Bepi Ferri tra i Super 75 che è riuscito a mettere dietro prima Robi Fumasoni e poi Nando Novelli; scendendo di categoria solita staffetta tra Giorgio Curtoni e Valerio Locatelli che si scambiano il primo gradino del podio, così come Mario Sabbadini e Adriano Carrara nei Super 65. Ha saputo invece sfruttare del tutto il fattore casa, Oscar Galizzi che un po’ a sorpresa ha vinto le due discese dei Super 60, con il favorito Pomoni che è parso un po’ in difficoltà soprattutto in gara due. Giornata in scioltezza per Graziella Carrara che ha avuto solo la Zugnoni come rivale per il miglior tempo.

Settimana prossima ritorno degli Old sul monte Altissimo di Borno anche se saltano i due SuperG per mancanza di neve; sono già pronti invece due tracciati di “gigantone” sulla pista Centrale.

CLASSIFICA Gara 1

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.09.01; 2. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.17.78;3 Marika Maglia (Cernobbio) 1.30.90. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 51.95. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 56.56; 2. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 57.36; 3. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 58.20. Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 59.22 . Dame C2: 1. Claudia Volpato (Ski Mountain) 56.06; 2. Delia Merelli (La Recastello) 1.01.50. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.05.38; Super 80: 1. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 56.55; 2. Francesco Gilardoni (Cernobbio) 1.14.21. Super 75: 1. Bepi Ferri (La Recastello) 50.51; 2. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 50.77; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 51.72. Super 70: 1. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 47.75; 2. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 47.83; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 49.66. Super 65: 1. Mario Sabbadini (La Recastello) 45.96; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 46.88; 3. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 47.96. Super 60: 1. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 46.33; 2. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 1.01.60; 3. Pier Tombini (Ski Mountain) 46.8. Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 44.07; 2. Walter Bonazzi (La Recastello) 44.10; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 45.71.

CLASSIFICA Gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.08.09; 2. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.15.44; 3 Luciana Pezzotta (La Recastello) 1.20.86. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 52.74. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 55.02; 2. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 58.89; 3. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 59.42. Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.00.50 . Dame C2: 1. Claudia Volpato (Ski Mountain) 57.57; 2. Delia Merelli (La Recastello) 1.01.82. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.06.90; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.17.61. Super 80: 1. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 557.25; 2. Francesco Gilardoni (Cernobbio) 1.11.33. Super 75: 1. Bepi Ferri (La Recastello) 49.26; 2. Nando Novelli (Ski Mountain) 51.42; 3. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 51.66. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 47.32; 2. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 48.03; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 49.44. Super 65: 1. Adriano Carrara (La Recastello) 45.81; 2. Mario Sabbadini (La Recastello) 46.68; 3. Danilo Gandossi (La Recastello) 48.91. Super 60: 1. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 46.10; 2. Pier Tombini (Ski Mountain) 46.55; 3. 46.33; 3. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 47.16. Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 43.44; 2. Walter Bonazzi (La Recastello) 43.69; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 45.66.