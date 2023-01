Sci, Master Old Stars: bis di Gianni Mulazzi e Graziella Carrara nel doppio gigante di Borno

venerdì, 27 gennaio 2023

Trento – Gianni Mulazzi e Graziella Carrara bis assoluto nel doppio gigante di Borno (Brescia) di Master Old Stars.

Rotto il giaccio con l’esordio di Temù, i Master Old Stars tornano al cancelletto con il doppio gigante di Borno. Sull ‘ordine di partenza ci sono alcuni dei top player e la doppia sfida sulla Centrale molto ben innevata si preannuncia interessante, sfide personali e molti punti in palio per la classifica generale. A Borno gli Old erano tornati l’anno scorso dopo una assenza durata parecchio tempo, ed avevano trovato un rinnovato management che sta riportando la località camuna alla notorietà del passato, con un lavoro scrupoloso nella preparazione e gestione delle piste e programmi di sviluppo impiantistico nel breve periodo; un tessuto umano che anche stavolta ha lavorato per creare le condizioni ottimali per i due giganti dei Master.

Pronti via, con l’esordio stagionale di Mario Moro che con i suoi 89 anni è uno dei grandi “vecchi” del Circuito, il suo tempo non fa testo ma la sua presenza è da applausi scroscianti. Scendono un po tutti tra pali, sole e nebbia, con varie sospensioni dovute alla visibilità precaria, ma la sorpresa in negativo della prima gara è stata la rovinosa caduta a tre quarti di gara, di Marco De Toma, uno dei favoriti per l’assoluto; un po di paura per il ginocchio dolorante ma forse ghiaccio e riposo lo rimetteranno presto in pista. La spunta così Gianni Mulazzi che precede di oltre un secondo il terzetto Zanetti, Ciaponi e Colombo, mentre tra le signore la solita Graziella Carrara non ha problemi a segnare il miglior tempo.

La seconda discesa sembra il film replicato della prima ma con gli attori cambiati; stavolta a cadere è Matteo Zanetti ma senza gravi conseguenze, Mulazzi alza il suo tempo ma tiene lo stesso tutti a bada, Ciaponi riduce lo svantaggio sul primo e Colombo è sempre li vicino. In campo femminile non cambia nulla, le gerarchie restano quelle. Il sipario sui due giganti si chiude con un ora e mezza di ritardo, quando il sole decide di regalare ancora un po di discese ad atleti e turisti.

Finita la gara, come da calendario comincia la festa, quindi ritrovo a valle per la premiazione con l’omaggio Sport Specialist a tutti i concorrenti, e con la degustazione bis; se a Temù il finale era stato caratterizzato dal salame strolghino di Parma, a Borno ha primeggiato il raro e originale “bagoss” che viene prodotto solo nel comune di Bagolino. Quello prodotto dall’Azienda Agricola di Angela Fusi, ed offerto dall’Old Gianni Pelizzari, era un prelibato “ sedici mesi” dal gusto tipico dei pascoli di montagna.

Settimana prossima ancora due giganti in calendario e gli Old Stars andranno a scoprire una località dove i Master non erano mai stati prima, Pescegallo in Valgerola, arrampicato sopra Morbegno; anche qui il finale è già scritto e sugli scudi ci sarà il formaggio bitto, che si sposerà con del miele nostrano.

LE CLASSIFICHE Gara 1

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.17.67. . Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.01.07; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.10.60; 3. Jonne Gamba (La Recastello) 1.32.79; 4. Marilù Consonni (Cernobbio) 3.41.22. Dame C4: Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 1.06.84; 2. Piera Belotti (La Recastello) 1.10.90; 3. Anna Cappella (La Recastello) 1.28.77. . Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.06.84; 2. M.Luisa Merelli (La Recastello) 1.11.57; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.11.82; 4. Birolini Marina (Ski Mountain) 1.13.18. Dame C2: 1. Delia Merelli (La Recastello) 1. 11.56. Super 85: 1. Mario Moro (Ski Mountain) 1.23.69; 2. Sandro Cesati (Ski Mountain) 2.55.01. Super 80: 1. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.02.79; 2. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 1.06.82; 3. Enzo Spluga (La Recastello) 1.14.14. Super 75: 1. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 58.58; 2. Lino Garbellini (Cernobbio) 59.60; 3. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 1.01.39; 4. Nando Novelli (Ski Mountain) 1,01,51; 5. Nello Belotti (La Recastello) 1,07.77. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 52.39; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 55.65; 3. G.Maria Baronchelli (La Recastello) 58.80; 4. Lino Berera (La Recastello) 59.75; 5. Federico Cemmi (Ski Mountain) 1.01.14. Super 65: 1. Adriano Carrara (La Recastello) 51.97; 2. Danilo Gandossi (La Recastello) 55.53; 3. Angelo Balzaretti (Cernobbio) 56.40; 4. Maurizio Magni (Ski Mountain) 58.61; 5. Enrico Barana (Ski Mountain) 1.01.04. Super 60: 1. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 52.82; 2. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 54.95; 3. Pier Tombini (Ski Mountain) 55.25; 4. Marco Porotto (Ski Mountain) 55.76; 5. Sergio Bordazzi (La Recastello) 55.92. Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 48.91; 2. Matteo Zanetti (Ski Mountain) 50.11; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 50.39; 4. Marco Salvadori (Cernobbio) 51.24; 5. Davide Canclini (Cernobbio) 56.38 Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 50.20; 2. Tony Campolo (Ski Mountain) 57.14.

LE CLASSIFICHE Gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.18.00; 2. Luciana Pezzotta (La Recastello) 1.50.22. . Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.05.18; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.15.43; 3. Jonne Gamba (La Recastello) 1.47.86; 4. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.53.60. Dame C4: Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 1.07.60; 2. Piera Belotti (La Recastello) 1.11.55; 3. Anna Cappella (La Recastello) 1.32.17. . Dame C3: 1. M.Luisa Merelli (La Recastello) 1.13.14; 2. Birolini Marina (Ski Mountain) 1.13.47; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.15.41 Dame C2: 1. Delia Merelli (La Recastello) 1. 13.57. Super 80: 1. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.05.85; 2. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 1.10.51. Super 75: 1. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 57.11; 2. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 59.64; 3. Lino Garbellini (Cernobbio) 1.00.08; 4. Giuseppe Ferri (La Recastello) 1.00.33; 5. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.01.25 Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 52.85; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 55.52; 3. Carlo Ferri (Cernobbio) 59.67; 4. Lino Berera (La Recastello) 1.00.14; 5. G.Maria Baronchelli (La Recastello) 1.00.48 Super 65: 1. Adriano Carrara (La Recastello) 53.05; 2. Danilo Gandossi (La Recastello) 55.56; 3. Angelo Balzaretti (Cernobbio) 56.32; 4. Fedorinio Salvadori (59.12; 5. Carmine Lombardi (La Recastello) 59.80. Super 60: 1. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 53.15; 2. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 55.28; 3. Marco Porotto (Ski Mountain) 56.28; 4. Pier Tombini (Ski Mountain) 56.56; 5. Sergio Bordazzi (La Recastello) 56.59. Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 49.14; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 50.61; 3. Marco Salvadori (Cernobbio) 51.57; 4. Davide Canclini (Cernobbio) 57.22 Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 50.03; 2. Tony Campolo (Ski Mountain) 57.77.