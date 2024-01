Sci, la neve non ferma i Master Old Stars: i risultati delle gare di Borno

venerdì, 19 gennaio 2024

Borno (Brescia) – La previsione era certa, in mattinata sarebbe iniziato a nevicare, e per la montagna in inverno è il fenomeno più normale e scontato.

Poi in concomitanza con i due giganti di Borno, sulle montagne della Valle Camonica si stavano svolgendo i Winter Games, nelle cui liste di iscrizione erano presenti molti Old Stars che hanno tra l’altro ben figurato con i primi posti di Melissa Colombo, Graziella Carrara, Natalino Bavo, ed altri pregevoli piazzamenti. Ma il calendario non si ferma ed a Borno, dove il piccolo è sempre bello e ben gestito dalla società degli impianti, sono stati più di cento gli start & stop del cancelletto di partenza, con la nevicata sempre sui caschi degli atleti ma che non ha infastidito le discese dei concorrenti.

Nessun problema con le maschere bagnate, per la bresciana Alessandra Mollica ed il valtellinese Walter Ciaponi che hanno ottenuto il miglior tempo assoluto in entrambe i giganti. Poca la concorrenza per la Mollica mentre bravo Ciaponi che nella prima gara ha messo dietro di pochi centesimi sia Amos Fazzini che Stefano Colombo, mentre ha fatto meglio nella seconda quando il distacco è salito a quasi un secondo.

Con Borno, che ritroverà i Master Old Stars il 21 febbraio per un superG, termina il trittico in Valle Camonica delle prime sei gare stagionali; ora il circus si sposta a Pescegallo in Valtellina per poi approdare al Monte Pora a fine mese per la gara numero dieci, delle ventitre in calendario.

CLASSIFICA Gara 1

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.11.41; 2. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.21.74. Dame C5: 1. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.09.95. Dame C4: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.01.88; 2. M.Luisa Merelli (La Recastello) 1.10.72, Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.07.80. Dame C2: 1. Delia Merelli (La Recastello) 1.06.73. Dame C 1: Alessandra Mollica (Ski Mountain) 59.94. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.18.86; Super 80: 1. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 57.41; 2. Gianni Vallè (Ski Mountain) 1.01.00; 3. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.03.83; 4. Enzo Spluga (La Recastello) 1.07.90. Super 75: 1. Giuseppe Ferri (La Recastello) 53.93; 2. Nando Novelli (Ski Mountain) 55.49; 3. Primo Monti (Cernobbio) 1.11.45. Super 70: 1. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 49.47; 2. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 49.49; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 50.56. Super 65; 1. Adriano Carrara (La Recastello) 46.74; 2. Mario Sabbadini (La Recastello) 47.80; 3. Danilo Gandossi (La Recastello) 50.93. Super 60: 1. Amos Fazzini (Ski Mountain) 45.08; 2. Sergio Migliorati (La Recastello) 46.14; 3. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 47.80. Super 55: 1. Stefano Colombo (Ski Mountain) 45.07; 2. Enea Zugnoni (Cernobbio) 50.59. Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 45.02

CLASSIFICA Gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.16.73; 2. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.26.35. Dame C5: 1. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.15.10. Dame C4: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.03.63; 2. M.Luisa Merelli (La Recastello) 1.13.08. Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.07.39. Dame C2: 1. Delia Merelli (La Recastello) 1.07.61. Dame C 1: Alessandra Mollica (Ski Mountain) 59.42. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.56.64; Super 80: 1. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 58.96; 2. Gianni Vallè (Ski Mountain) 1.04.48; 3. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.07.07; 4. Enzo Spluga (La Recastello) 1.12.31. Super 75: 1. Giuseppe Ferri (La Recastello) 53.77; 2. Nando Novelli (Ski Mountain) 56.07; 3. Dario Ferrari (Ski Mountain) 1,27.29. Super 70: 1. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 48.31; 2. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 50.02; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 50.67. Super 65; 1. Adriano Carrara (La Recastello) 47.08; 2. Mario Sabbadini (La Recastello) 47.32; 3. Gianpiero Bergamelli (Ski Mountain) 47.53. Super 60: 1. Amos Fazzini (Ski Mountain) 45.75; 2. Sergio Migliorati (La Recastello) 46.21; 3. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 47.56. Super 55: 1. Stefano Colombo (Ski Mountain) 45.80; 2. Enea Zugnoni (Cernobbio) 50.88. Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 44.57