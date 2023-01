Sci, la bresciana Giulia Romele a podio nella NJR di Domobianca

venerdì, 27 gennaio 2023

Domobianca – Giulia Romele a podio nella NJR di Domobianca di slalom. Bene i fratelli Cremaschini, agli Eyof, Festival Olimpiadi, Claudani è 23°.

L’atleta Giulia Romele (foto © credit Ones Media House) Val Palot, ha conquistato il podio quest’oggi nello slalom NJR di Domobianca vinto dalla norvegese Brodwall, con un terzo posto di tutto valore.

Fisi Brescia ha visto anche il 7° posto di Giorgia Sala (Skiing), e Carolina Colombo 17esima del Pontedilegno-Tonale Racing Team. In campo maschile i fratelli Cremaschini del Consorzio che unisce Pontedilegno e Brixia per i Giovani (Pontedilegno-Tonale Racing Team) sono 5° e 6° a pochi decimi dal podio, con Michele Moretti 10° (Val Palot), Leonardo Gamba 16° (Val Palot), Francesco Calvi 19° Pontedilegno-Tonale Racing Team, 28° Nicolò Bolis (Val Palot)

A Tarvisio, in occasione della gara di gigante degli Eyof, il bresciano Jacopo Claudani ha chiuso la sua gara in 23esima posizione.