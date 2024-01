Sci, i risultati del gigante per le Indicative Ragazzi a Santa Caterina Valfurva

venerdì, 19 gennaio 2024

Santa Caterina Valfurva – Nello slalom gigante Andrea Villaraggia è ancora primo. Eva Balduzzi sale sul gradino più alto del podio.

Nella seconda giornata delle Indicative ragazzi, Memorial Loris e Walter Fontana, Trofeo SC Lecco, sulla Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva si è disputato lo slalom gigante, organizzato dallo Sci Club Lecco. A causa della neve nuova caduta in pista gli organizzatori hanno deciso di far disputare una sola manche.

SLALOM GIGANTE FEMMINILE

Tra le ragazze la classifica finale vede rimescolate le posizioni dello slalom di ieri. Eva Balduzzi (SC Radici Group), ieri seconda, scala il podio salendo al primo posto con il tempo di 55”60. Alle sue spalle si classifica Mia Tubini (Val Palot Ski), ieri quarta, in 55”73. Terza posizione per Ginevra Fichera (CS Madesimo) in 56”47. Quarto posto per la vincitrice dello slalom Carlotta Pignatin Fagnani (GB Ski Club) che chiude la sua manche in 56”62. Quinta posizione per Aurora Riboli ( SC Radici Group) con il tempo di 56”62.

SLALOM GIGANTE MASCHILE

Tra i maschi Andrea Villaraggia (Revolution Ski Race) dopo lo slalom di ieri, sale ancora sul gradino più alto del podio con il tempo di 52”61 davanti a Mattia Cagnoni (SC Radici Group) che ferma il cronometro a 53”10. Rimonta di una posizione, rispetto allo slalom, per Achille Turla (Val Palot Ski), terzo con il tempo di 53”84. In quarta posizione si è classificato l’atleta del GB Ski Club Leopoldo Pignaton Fagnani in 53”99, mentre al quinto posto troviamo Christian Zanetti (Domobianca 365) con il tempo di 54”32.