Sci: i gattisti di Tofana Freccia nel Cielo si raccontano

giovedì, 18 gennaio 2024

Cortina d’Ampezzo (Belluno) – Quando il tramonto bacia i cieli di Cortina d’Ampezzo e i tracciati abbracciano l’oscurità inizia un rituale magico: quattro uomini indossano le tute e si preparano a sfidare gobbe, buchi e lastre di ghiaccio, per trasformare le piste in opere d’arte uniche, indipendentemente dalle condizioni meteo.

Loro sono i mitici gattisti di Tofana Freccia nel Cielo: Roberto, il veterano per eccellenza, attraversa la Forcella Rossa e sorveglia le piste di Ra Valles, Augusto, con quasi 25 anni di esperienza nel settore, gestisce la Druscié A e supervisiona le piste di Col Druscié; Michele, gattista da poco più di una stagione, lavora nella zona inferiore di Col Druscié, mentre Rodolfo, esperto gattista, controlla attentamente la zona di Ra Valles.

Il loro lavoro è un’attività silenziosa e meticolosa, che richiede passione, impegno e una vasta competenza che, secondo il loro punto di vista, “non è mai sufficiente”. Nelle altitudini elevate, il pericolo è costantemente in agguato e ogni giornata si trasforma in un’avventura e simultaneamente in una sfida. La mutevolezza della neve, le variabili come il vento e le estreme oscillazioni di temperatura, richiedono una costante attenzione per assicurare piste impeccabili per chi si lancerà su di esse il giorno successivo, sci ai piedi e anima colma di emozioni.

Fortunatamente, la professione è diventata più efficiente e sicura, soprattutto nel comprensorio della Freccia nel Cielo. Infatti, sono stati introdotti due nuovi gatti delle nevi all’avanguardia, e l’attrezzatura è altamente tecnologica, in grado di fornire informazioni dettagliate sull’altezza del manto nevoso su tutta la superficie della pista. Informazioni mirate che consentono di ottimizzare il processo di produzione della neve, riducendo così il consumo di carburante e di energia elettrica e contribuendo a una minore emissione di inquinanti: ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo ed energie per gli addetti ai lavori.

Quello del gattista è un mestiere solitario, ma che offre senz’altro una pace estrema, soprattutto quando, in quota, la conca ampezzana si illumina sotto di loro, come sulla Forcella Rossa o a Ra Valles dove le emozioni incontrano la magia.