Sci, GPI: Alice Pazzaglia vince il gigante femminile di Ponte di Legno

lunedì, 27 febbraio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Alice Pazzaglia ha vinto il gigante femminile disputatosi sulla pista Casola a Ponte di Legno (Brescia), valido per il circuito GP Italia Dicoflor: Alice Pazzaglia, con il tempo di 2’02″63 ha preceduto la emergente Giorgia Collomb, classe 2006 dello sc La Thuile-Rutor, che piazzandosi al secondo posto assoluto, con 12 centesimi di svantaggio, si è aggiudicata il primo posto sia nella classifica Giovani che in quella Aspiranti. Terzo posto assoluto per Francesca Carolli, staccata di 53 centesimi dalla vincitrice.

Ludovica Righi (sc Edelweiss Tnt), quarta assoluta, è risultata essere seconda sia nella classifica Giovani che in quella Aspiranti. Il quinto posto di Margherita Cecere è valso all’atleta dello sci club Lancia, il terzo posto nella classifica Giovani. Infine, Camilla Vanni (sc Druscié), con il sesto posto, è risultata terza nella classifica Aspiranti.

Clicca sulla tabella per ingrandire l’Ordine d’arrivo GS femminile GP Italia