Sci, Giulia Mariani e Giovanni Triboldi nuovi campioni regionali allievi di slalom a Ponte di Legno

giovedì, 9 marzo 2023

Ponte di Legno – I Campionati Regionali Children sono iniziati oggi a Ponte di Legno, località che dal 20 al 24 marzo ospiterà anche gli italiani di categoria, con la disputa dello slalom speciale Allievi, organizzato dallo Sci Club Orezzo Valseriana.

Sulla pista Casola Nera ad imporsi, in campo femminile, è stata Giulia Mariani (Circolo Sciatori Madesimo), 1’35”60 il suo tempo, che già era messa in luce alle selezioni nazionali dell’Alpecimbra Fis Children Cup, di fine gennaio e aveva fatto parte della rappresentativa italiana alle finali internazionali. Con lei sul podio sono salite Nicole Giaquinto (SC Orezzo Valseriana), seconda, con il tempo di 1’36”09 e Giulia Bonaso (SC Bormio), terza, in 1’36”61. 43 le concorrenti classificate su 79 iscritte.

In campo maschile il titolo regionale di slalom è andato a Giovanni Triboldi (Brixia Sci) che ha chiuso le due manche con il tempo complessivo di 1’32”88. Medaglia d’argento per Pietro Compagnoni (SC Bormio) 1’33”35 e bronzo per Andrea Canova (SC Radici) in 1’33”68. Dei 109 iscritti alla gara hanno concluso le due manche in 65.

Il programma prevede, domani venerdì 10 marzo, lo slalom speciale ragazzi e lo slalom gigante allievi.