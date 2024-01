Sci, già iscritte 42 nazioni all’Alpe Cimbra Fis Children Cup

venerdì, 19 gennaio 2024

Folgaria (Trento) – Manca ancora qualche conferma, ma ad oggi sono già 42 le nazioni che parteciperanno all’edizione 2024 dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup, appuntamento irrinunciabile per le giovani promesse dello sci alpino che puntano ad approdare sul grande palcoscenico del circo bianco.

Dall’evento giovanile trentino, infatti, sono transitati atleti del calibro di Alberto Tomba, Ingemar Stenmark, Primin Zurbriggen e Marc Girardelli fino a Lindsey Vonn, Marcel Hirscher, Henrick Kristoffersen, Dominik Paris, Sofia Goggia, Marta Bassino e Mikaela Shiffrin, giusto per citarne alcuni.

Da martedì 30 gennaio a sabato 3 febbraio sulle nevi di Fondo Grande a Folgaria torneranno a confrontarsi i migliori prospetti delle categorie Under 14 e Under 16, pronti a scrivere un’altra pagina del “mondialino” giovanile organizzato dallo staff capeggiato da Fabrizio Gennari (nelle foto). Un evento che, ormai da alcuni anni, ha trovato fissa dimora sull’Alpe Cimbra e che, quest’anno, vivrà la propria 63esima edizione, la 53esima con validità di Criterium Internazionale.

Rispetto al passato, cambierà leggermente il programma della manifestazione la squadra azzurra venerdì 2 e sabato 3 febbraio prenderà parte alla fase internazionale, capace di richiamare al via atleti provenienti da tutti e cinque i continenti.

Ad oggi sono già 42 i Paesi che hanno annunciato la loro presenza, con tutte le migliori nazioni del panorama dello sci alpino attese al via, tra cui spiccano le europee Austria, Norvegia, Svizzera, Germania e Finlandia, nonché Stati Uniti e Canada, oltre chiaramente all’Italia, sempre protagonista sulle nevi di casa.

Ci saranno atleti provenienti da tutti e cinque i Continenti: detto della partecipazione delle rappresentative di Stati Uniti e Canada, ci saranno anche le altrettanto lontane Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Argentina e Cile, a cui si aggiungono Marocco, Israele, Kazakistan e Kirghizistan e molte altre nazioni europee.

La formula rimarrà quella collaudata e apprezzata, con ragazzi e allievi chiamati a confrontarsi sia in slalom speciale che in slalom gigante sulle piste Martinella Nord e Agonistica, a Fondo Grande. Una location ideale sia per caratteristiche tecniche dei pendii di gara, sia per il pubblico, che potrà seguire dall’accogliente parterre lo sviluppo delle due prove.

Rispetto alle ultime edizioni, non ci sarà il team event a squadre. La fase internazionale del 2 e 3 febbraio sarà preceduta come sempre dalla cerimonia ufficiale d’apertura, che giovedì 1 febbraio vedrà sfilare in centro a Folgaria tutte le rappresentative nazionali presenti. Nel gennaio scorso il successo finale andò alla Germania, affiancata sul podio da Italia e Norvegia.