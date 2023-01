Sci fondo, Under 23: a Tesero Monsorno e Chiocchetti ancora a medaglia

domenica, 15 gennaio 2023

Tesero (Trento) – Monsorno e Chiocchetti ancora a medaglia a Tesero. Secondo atto dei campionati italiani giovanili sulle piste di lago di Tesero, grazie all’organizzazione dell’Us Cornacci e ancora medaglie per il Comitato Trentino dalle categorie Under 23. A salire sul podio, come era già accaduto ieri, sono stati la fiemmese di Varena Nicole Monsorno (nella foto © Elvis Piazzi), argento, e il fassano di Moena Alessandro Chiocchetti, che si è messo al collo il bronzo nella 10 km skating individuale.

Soddisfazioni per i colori trentini sono però giunte anche nelle sfide senior, tutte sulla identica distanza, con la molvenese delle Fiamme Gialle Francesca Franchi che è tornata alla vittoria, infliggendo oltre un minuto alla seconda classificata Martina Bellini, così come dal fiemmese delle Fiamme Oro Simone Daprà che si è piazzato secondo assoluto, alle spalle del bellunese Elia Barp, con una distacco di soli 5 secondi fra i due. Terzo gradino del podio per Lorenzo Romano, quindi quinto Alessandro Chiocchetti e terzo under 23.

Nessuna gioia dalle quattro sfide under 18 e under 20, maschile e femminile per Fisi del Trentino, ma piazzamenti significativi e confortanti per il prosieguo della stagione. Anna Valeria Canteri del Primiero ha chiuso quinta nella under 18, Gloria Gabrielli della Dolomitica ha centrato il sesto posto nella under 20, Luca Ferrari della Dollomitica il quinto posto fra gli under 18, quindi Andra Zorzi delle Fiamme Gialle quarto, a soli 7 centesimi dal bronzo, e Denis Doliana della Cornacci quinto a 18 centesimi dalla zona medaglia nella under 20. Sempre in questa categoria da segnalare l’11° posto di Riccardo Foradori, il 14° di Giovanni Lorenzetti, il 18° di Matteo Franzoni, il 19° di Stefano Radovan e il 20° di Lorenzo Boccardi. In campo femminile Sabrina Nicolodi ha chiuso al 15° posto e Francesca Revolti al 21°.

Nella under 18 Federico Risatti ha chiuso ottavo, Nicola Romagna 12°, Sebastiano Maestri 13°, Tommaso Sartori 16°, quindi in campo femminile Arianna Broch ha chiuso decima, Ilenia Gabrielli 15^ ed Elisa Longo 19^.