Sci, Ferretti e Romele a segno nello slalom NJR della Val Palot

martedì, 7 febbraio 2023

Val Palot – Doppia vittoria degli atleti targati Fisi Brescia alla NJR di Slalom in Val Palot. Torna alla vittoria e torna dopo l’infortunio del 2 gennaio Jacopo Ferretti dello Skiing ed in campo femminile vittoria bis dopo il successo di ieri per la padrona di casa del Val Palot, Giulia Romele.

Nella gara maschile vinta nettamente da Ferretti con il tempo di 1.22.25, secondi a pari merito Vierin e Jacopo Claudani ( Val Palot) che vincono la classifica Aspiranti.

Buonissime le prove di Franco Diego (Val Palot), sesto davanti a Luca Ruffinoni (Skiing), 10º Luca Savoldelli (Pontedilegno Tonale Racing Team), 12º Mattia Cremaschini (Pontedilegno Tonale Racing Team), 13º Elia Avanzini (Val Palot), 17º Leonardo Federico Gamba, 19º Michele Moretti (Val Palot), 29º Gabriele Tronconi (Pontedilegno Tonale Racing Team). Tra le ragazze, gara vinta da Giulia Romele con il tempo di 1.22.86, quinta assoluta e terza Aspiranti è l’atleta dello Skiing Giorgia Sala con Arianna Fumi 11a.