Snowboard: dopo il trionfo di Rogla, Alto Adige in festa per Fischnaller

giovedì, 16 marzo 2023

Bolzano – Festa in Alto Adige e al 42enne di San Pietro di Funes (Bolzano), Roland Fischnaller, che ha vinto il gigante parallelo di Rogla, conquistando la Coppa del Mondo di specialità sono giunti i complimenti dello sci italiano e del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher

­Nel giorno della storica tripletta azzurra nel gigante parallelo di Rogla (la festa nella foto © FISI), in Slovenia, è arrivato l’ennesimo trionfo dell’infinita carriera di Roland Fischnaller. Il 42enne di San Pietro di Funes, con la vittoria di Rogla, ha conquistato infatti la sua terza Coppa del mondo di specialità. Una giornata da incorniciare, completata dal secondo posto del fassano Mirko Felicetti e dal terzo posto di un altro altoatesino dello snowboard, il venostano Edwin Coratti.

All’esperto campione di San Pietro di Funes sono arrivati anche gli auguri del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher: “Ha quasi 43 anni, ma è ancora fortissimo ed è sempre capace di vincere: vivissimi complimenti a Roland Fischnaller per il successo di Rogla che gli ha permesso di conquistare la sfera di cristallo del gigante parallelo!”, ha detto Kompatscher. “E naturalmente complimenti anche ad Edwin Coratti, che è salito sul podio assieme a Fischnaller, sul terzo gradino”, ha aggiunto il presidente.

­Storica tripletta azzurra nel gigante parallelo maschile di Coppa del mondo a Rogla, in Slovenia. Un risultato incredibile per l’Italia, grazie alla vittoria di Roland Fischnaller davanti a Mirko Felicetti ed Edwin Coratti, per un’impresa straordinaria firmata dal team del direttore tecnico Cesare Pisoni. Il 42enne alpino altoatesino, non solo è riuscito a conquistare la seconda vittoria stagionale nel format di gara dopo quella conseguita a Cortina, ma con questo risultato è riuscito anche ad aggiudicarsi – complice l’uscita agli ottavi dell’austriaco Prommegger -, la sua terza Coppa di specialità in carriera.

Fischnaller ha sconfitto nella big final un agguerritissimo Mirko Felicetti, che è salito per la seconda volta in stagione sul podio nel massimo circuito, decimo in carriera.

Curiosamente, i due furono protagonisti anche nell’ultima tripletta messa a segno dagli azzurri, nello slalom parallelo vinto da Christoph Mick a Cortina nel 2015. Il podio è stato completato da Edwin Coratti, abile a prevalere nella small final sul sudcoreano Sangho Lee, al termine di una finalina giocata sul filo dei centesimi.

Si era fermato ai quarti di finale Maurizio Bormolini, così come agli ottavi Gabriel Messner, Daniele Bagozza e Aaron March. La classifica di specialità ha visto il trionfo di Fischnaller con 344 punti contro i 336 di Prommegger e i 334 del polacco Oskar Kwiatkowski. Tutto aperto in ottica classifica generale con Maurizio Bormolini in testa con 452 punti davanti ai due biancorossi Promegger-Payer a 433.

Roland Fischnaller ha commentato: “Una coppa che è giunta inaspettata, anche se devo dire che ho ricevuto nei giorni scorsi qualche pressione da parte di mio figlio. Eravamo in Val Senales in campo libero e lui, che ha sei anni, mi diceva di non andar troppo veloce, di tenere le energie per la gara di Rogla che così avrei vinto la Coppa! Vincere in maniera così inaspettata diventa ancora più bello: quando sei al comando dalla prima gara c’è sempre il peso della pressione, così invece mi son goduto un trofeo inatteso”.