Sci, discesa libera di Coppa Europa a San Pellegrino

martedì, 19 dicembre 2023

San Pellegrino (Trento) – Non conosce soste l’attività sportiva in questi giorni in Val di Fassa fra prove cronometrate della discesa libera di Coppa Europa a Passo San Pellegrino e atleti impegnati in allenamento allo ski Stadium Aloch, training center della nazionale italiana di sci alpino, ma sede scelta anche da tante nazionali straniere.

Con la 3Tre di Madonna di Campiglio ormai alle porte alcuni atleti top del Circo Bianco hanno deciso di preparare l’atteso slalom di Coppa del Mondo proprio sulla pista Aloch, reduce dall’aver ospitato domenica mattina il primo evento di Coppa Europa della stagione su un pendio barrato e in ottime condizioni.

Fra questi anche il fuoriclasse norvegese Henrik Kristoffersen (foto credit Val di Fassa Ski World Cup) col suo palmares che include due titoli mondiali e due medaglie olimpiche, ed ancora 30 vittorie in Coppa del Mondo, fra le quali anche tre affermazioni sul Canalone Miramonti nel 2015, 2016 e 2020. Assieme al campione scandinavo che ora abita a Salisburgo ha simulato delle manche di slalom anche lo statunitense con passaporto greco AJ Ginnis, secondo lo scorso febbraio nello slalom di Chamonix, e intenzionato a ben figurare sulle piste trentine. Dopo lo slalom di Coppa Europa di domenica è rimasto ad allenarsi in Val di Fassa anche il campione olimpico in carica di slalom Clement Noel.

Si sono dichiarati entrambi entusiasti delle condizioni di neve e dei servizi offerti dalla società Buffaure che gestisce lo Ski Stadium Aloch, assieme ad atleti di ben altre nove nazioni, oltre ai ragazzi della nazionale italiana.

Nel frattempo sulla pista La VolatA si è svolta la seconda prova cronometrata di discesa libera in vista della prima gara che si disputerà domani mattina 20 dicembre. Anche in questa seconda sessione la migliore prestazione l’ha fatta registrare la 23enne salisburghese Lisa Grill (1’13”22), dimostrando di avere un feeling particolare sulla pista della Skiarea San Pellegrino, dove ai mondiali junior del 2019 vinse la medaglia di bronzo, mettendo in chiaro che è lei l’atleta da battere in questa tre giorni di Coppa Europa in Val di Fassa. Ancora una buona prestazione poi per la gardenese Nicol Delago, con il secondo miglior tempo a 15 centesimi dalla leader di giornata, quindi terza l’altra austriaca Emily Schoepf che nel 2021 vinse proprio la discesa continentale sulla pista La VolatA. Quarto miglior tempo poi per l’altoatesina Sara Thaler, quindi nona Nadia Delago, decima Elena Domen e undicesima la fassana Monica Zanoner.

Podio con lo start previsto per le ore 10,30, con 87 sciatrici presenti in rappresentanza di 14 nazioni.

In cabina di regia, oltre allo Ski Team Fassa, ci sono anche l’Us Monti Pallidi e lo sci club Fassactive, ma pure la Scuola italiana Sci Moena Dolomiti, la Scuola italiana sci Vajolet Pozza di Fassa, la Scuola italiana Sci Vigo di Fassa-Passo Costalunga, la Scuola italiana sci Campitello e la Scuola italiana sci Canazei Marmolada.