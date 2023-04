Sci di fondo, Sprint: Pellegrino e Sanfilippo d’oro ai Campionati Italiani di Dobbiaco. I risultati

sabato, 1 aprile 2023

Dobbiaco – Nella “settimana tricolore” dello sci di fondo a Dobbiaco spazio oggi, in una Nordic Arena baciata dal sole, alla sprint dei Campionati Italiani Assoluti che ha regalato spettacolo. Parte del merito, oltre che agli atleti, va al gran lavoro degli organizzatori i quali sono stati capaci di predisporre un “anello” da 1,2 km più che dignitoso nonostante la stagione invernale sia agli sgoccioli, con un’ultima nevicata la notte scorsa. Foto @Newspower.

In campo maschile ad imporsi è stato Federico Pellegrino (FFOO), il quale ha fatto valere il suo status di secondo sprinter migliore della storia, con 18 vittorie in gare di primo livello (CdM e Mondiali). Il poliziotto valdostano ha brillato nella lettura della gara, come suo solito, mettendosi in scia, stavolta di un sorprendente Giacomo Gabrielli (Cs Esercito), ottimo secondo, durante l’ultima discesa per poi sopravanzarlo in volata. Terzo classificato l’autore del miglior crono della qualifica, Michael Hellweger (Carabinieri) artefice di una buona prova ma, come suo solito, un po’ in calando nel proseguo della gara. Questa volta comunque ha portato a casa un buon terzo posto e, lui stesso, si è detto soddisfatto al traguardo.

Per quanto riguarda le donne il successo se lo è aggiudicato Federica Sanfilippo (FFOO). L’ex biathleta della Val Ridanna si è resa protagonista di una gara molto positiva, staccando le giovani avversarie classe 2004 Iris De Martin (Carabinieri) e Nadine Laurent (Val d’Aosta). Queste ultime concludono con un podio, in attesa anche delle sprint a coppie di domani, una stagione che le ha viste lanciarsi verso lo sci di fondo internazionale e partecipare, rubando l’occhio, qualificandosi alla sprint dei Mondiali di Planica. Fuori dal podio, in sesta posizione, Nicole Monsorno (FFGG), la quale poteva forse essere considerata la co-favorita insieme a Sanfilippo. La 23enne fiemmese è purtroppo caduta lungo la salita del ponte della Nordic Arena e non ha più potuto essere della partita per il podio.

Per quanto riguarda la categoria junior maschile U20, Aksel Artusi (Alpi Centrali) ha completato una gara in cui è stato nettamente superiore alla concorrenza, tagliando il traguardo in solitaria. Il classe 2004 ha dichiarato di aver adottato una tattica diversa nell’atto conclusivo, rimanendo coperto fino all’ultima salita e poi liberando i cavalli cercando di fare il vuoto, e riuscendoci. L’unico atleta a tenere il suo passo è stato Matteo Franzoni (Molina Di Fiemme), che è arrivato poco dietro; la volata per il terzo posto è stata vinta da Teo Galli (Alpi Centrali). Tra le donne U20 Lucia Isonni (Cs Esercito), come Artusi, ha fatto letteralmente il vuoto e ha tagliato il traguardo in solitaria. Seconda classificata una commossa Melissa Dandrea (SC Cortina) mentre terza è giunta la tedesca Sofie De Buhr.

La categoria under 18 ha visto trionfare Marie Schwitzer (Alto Adige), autrice di un’azione tremenda sull’ultima salita tra le ragazze e Federico Pozzi (Bormio), il quale più o meno ha eseguito la stessa tattica di gara e ha chiuso davanti a Gabriele Matli (FFGG) e Tommaso Cuc (SC Gran Paradiso).

I giovanissimi under 16 hanno visto trionfare Marta Bellotti (AA) davanti a Vanessa Cagnati (VE) e ad Anastasia Morandini (TN) per le donne, e Tommaso Tozzi (CLS) davanti a Edoardo Trombetta (VE) e Alex Rossi (VE).

Domani la chiusura del programma con le sempre spettacolari Team Sprint, start previsto alle ore 8.

CLASSIFICHE

Sprint maschile Senior/U23

1 Pellegrino Federico ITA; 2 Gabrielli Giacomo; 3 Hellweger Michael; 4 De Fabiani Francesco; 5 Barp Elia; 6 Bernardi Riccardo

Sprint femminile Senior/U23

1 Sanfilippo Federica; 2 De Martin Pinter Iris; 3 Laurent Nadine; 4 Cassol Federica; 5 Di Centa Martina; 6 Monsorno Nicole

Sprint maschile U20

1 Artusi Aksel; 2 Franzoni Matteo; 3 Galli Teo; 4 Oberhofer Hannes; 5 Gaudenzio Marco; 6 Gaglia Gioele

Sprint femminile U20

1 Isonni Lucia; 2 Dandrea Melissa; 3 De Buhr Carlotta Sofie GER; 4 Folie Ylvie; 5 Negrin Irene; 6 Stelter Lia GER

Sprint maschile U18

1 Pozzi Federico; 2 Matli Gabriele; 3 Cuc Tommaso; 4 Ferrari Luca; 5 Forneris Edoardo; 6 Carollo Michele

Sprint femminile U18

1 Schwitzer Marie; 2 Baron Aurora; 3 Corti Giulia; 4 Laurent Beatrice; 5 Mariotti Cavagnet Nayeli; 6 Fachin Giada

Sprint Maschile U16

1 Tozzi Tommaso Winter SC Subiaco; 2 Trombetta Edoardo Skicollege Veneto; 3 Rossi Alex SC Val Biois; 4 Pietroboni Luca Amateur SC Sesvenna; 5 Capra Davide SC Val Biois; 6 Occelli Stefano ASD SC Valle Stura

Sprint Femminile U16

1 Bellotti Marta Amateur SC Sesvenna; 2 Cagnati Vanessa SC Val Biois; 3 Morandini Anastasia Asd Cauriol; 4 Milani Caterina SC Val Biois; 5 Rodigari Margherita Sporting Livigno; 6 Santus Silvia SC Clusone