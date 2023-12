Sci di fondo, Scandinavia pigliatutto a “La Venosta”: le classifiche

sabato, 16 dicembre 2023

Vallelunga – Perfettamente innevata la Vallelunga, la derivazione della Val Venosta, e in ottime condizioni la pista da fondo dove è andata in scena nella mattinata di oggi “La Venosta Criterium”. Foto @Newspower.

La 37 km Mass Start, prima prova dell’intenso weekend nell’ambito di Ski Classics, ha visto trionfare i norvegesi Emilie Fleten e Andreas Nygaard, impostisi sui rispettivi avversari nella salita finale dello splendido tracciato venostano, applauditi sul traguardo dagli immancabili Krampus, i mitologici ‘esseri demoniaci’ che riportano alla reincarnazione di San Nicola. La gara al femminile ha visto protagoniste Emilie Fleten (NOR) e Ida Dahl (SWE), le quali hanno imposto da subito un gran ritmo e solo la svedese Sofie Elebro è riuscita a restare sulle loro tracce nei primi chilometri, lasciando le due atlete a contendersi la vittoria dopo i primi giri del circuito. Sempre insieme, le due hanno raggiunto la salita finale appaiate e solo al termine di un serrato duello la norvegese classe 1992 è riuscita ad imporsi sulla collega svedese, che difendeva il titolo dalla scorsa edizione. “Che gara stupenda! Il duello con Ida è stato bellissimo” afferma Fleten, e “io ed Emilie siamo le più in forma in questo momento, è stata una grande sfida” le fa eco Dahl. Ottima la prestazione dell’altoatesina Michaela Patscheider (Team Robinson Trentino), 16esima al traguardo di Malga Melago: “la partenza è stata molto tosta, ma sono riuscita a prendere un buon ritmo, sono davvero soddisfatta”.

Scenario diverso in campo maschile, con il gruppo dei partenti scremato dal tosto inizio dei migliori che hanno imposto un gran passo e gara decisa con un finale al cardiopalma. Trionfo firmato dai “norge” del Team Ragde Charge con tre atleti a podio: Andreas Nygaard, Kasper Stadaas e Johan Höl, capaci di condurre un’attenta gara sul piano tattico, impedendo agli avversari di prendere campo con i loro attacchi personali. Ci ha provato un ottimo Thomas Bing (GER), sempre protagonista nel gruppo di testa e che chiude il Criterium all’ottavo posto e con il pettorale a scacchi della classifica Climb sulle spalle. “Non mi aspettavo di andare così forte, dire che sono soddisfatto è poco. Sono contentissimo anche dell’ottimo risultato del Team, condividere il podio con i miei compagni di squadra è una grande emozione” queste le parole del vincitore Nygaard all’arrivo. È Lorenzo Busin (Team Internorm Alpenplus Trentino) il migliore degli italiani, 41°.

Sempre più consolidata la prima posizione nella classifica a squadre del Team Eksjohus, andato a podio nella gara femminile con Sofie Elebro e che porta a casa anche un quarto e un sesto posto rispettivamente con Kati Roivas (FIN) e Frida Erkers (SWE), oltre a piazzare quattro atleti fra i primi sette nella classifica maschile. Miglior squadra italiana nel ranking ancora il Team Robinson Trentino (10°).

Un Criterium “La Venosta” dominato in lungo e in largo dai prodigiosi fondisti scandinavi, già pronti a darsi battaglia nella prova contro il tempo di domani. L’appuntamento è infatti con la 10 km individuale a cronometro, nuovamente immersi nella suggestiva Vallelunga e il suo metro abbondante di neve, in compagnia dei folkloristici Krampus venostani e delle emozioni uniche di Ski Classics.

CLASSIFICHE

La Venosta Criterium – Men

1 Nygaard Andreas Team Ragde Charge NOR 1:34:07.940; 2 Stadaas Kasper Team Ragde Charge NOR 1:34:10.489; 3 Hoel Johan Team Ragde Charge NOR 1:34:16.292; 4 Jutterstroem Axel Team Eksjöhus SWE 1:34:19.092; 5 Ødegaarden Thomas Team Eksjöhus NOR 1:34:20.527; 6 Augdal Eirik Sverdrup Team Eksjöhus NOR 1:34:23.306; 7 Eide Pedersen Morten Team Eksjöhus NOR 1:34:31.681; 8 Bing Thomas eD system Silvini Team GER 1:34:53.273; 9 Riege Amund Team Ramudden NOR 1:34:56.136; 10 Vesterheim Magnus Team Kaffebryggeriet NOR 1:35:06.756

La Venosta Criterium – Women

1 Fleten Emilie Team Ramudden NOR 1:50:25.206; 2 Dahl Ida Team Engcon SWE 1:50:32.898; 3 Elebro Sofie Team Eksjöhus SWE 1:53:05.458; 4 Roivas Kati Team Eksjöhus FIN 1:53:19.590; 5 Larsson Jenny Team Ragde Charge SWE 1:53:34.829; 6 Erkers Frida Team Eksjöhus SWE 1:54:01.111; 7 Stoestad Julie Kvale Team Næringsbanken Stora Enso NOR 1:57:26.321; 8 Lodin Hanna Team Engcon SWE 1:57:41.392; 9 Schuetzova Sandra Vltava Fund Ski Team CZE 1:58:20.082; 10 Hedenström Karolina Lager 157 Ski Team SWE 1:58:49.331