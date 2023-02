Sci di fondo, Pozzi e Schwitzer tricolori a Schilpario: le classifiche

sabato, 11 febbraio 2023

Schilpario – A Schilpario oggi sono sventolate le bandiere tricolori, ma per l’immediato futuro si parla insistentemente e con convinzione di bandiere europee e… mondiali. Foto @Newspower.

Campionato italiano di fondo U18 assegnato all’autentico figlio d’arte Federico Pozzi (figlio di Maurizio, protagonista nella Marathon Cup degli anni 2000) e alla altoatesina Marie Schwitzer, ma hanno corso la mass start anche i senior con una volata tra il friulano Coradazzi e il valtellinese Armellini, al femminile con un bel confronto tra Laura Colombo e Maria Eugenia Boccardi, e infine gare avvincenti anche nella U20 con Ylvie Folie a vincere nettamente sull’atleta di casa Lucia Isonni e il trentino Denis Doliana a sprintare col piemontese Marco Gaudenzio. Una giornata condita nuovamente da bel tempo e col sole che, quando ha fatto capolino dalla catena dei Campelli, ha riscaldato l’aria e il tifo del pubblico ed anche degli alunni di Schilpario in visita alla “Pista degli Abeti”.

La gara senior maschile (15 km) scatta con un folto gruppo di atleti guidati da Daniele Serra dell’Esercito. Al secondo giro, parte in fuga il compagno di squadra Francesco Manzoni, che viene però immediatamente ripreso e superato il giro dopo. Al giro finale, Martin Coradazzi dell’Esercito, il compagno di squadra Nicolò Cusini e Mattia Armellini delle Fiamme Oro sono tutti e tre nel gruppo di testa, tanto che sul finale arrivano a pochi secondi di distanza. Vince Coradazzi su Armellini, mentre al terzo posto termina Cusini.

In campo femminile subito fuori l’atleta di casa Valentina Maj, che non completa nemmeno il primo giro a causa di una caduta con rottura dell’attacco; anche Emilie Jeantet incontra non poche difficoltà a seguito di una caduta, un bastoncino rotto la colloca in coda al gruppo di testa. All’arrivo sarà poi Laura Colombo dell’Esercito a vincere in solitaria, staccando Maria Eugenia Boccardi dell’UnderUp e la svizzera Giuliana Werro.

Nella 10 km juniores U20, subito in testa Andrea Zorzi delle Fiamme Gialle. Si stacca subito un gruppetto di atleti che a turno tirano la gara. Tra questi anche Denis Doliana delle Fiamme Oro, Marco Gaudenzio dello Sci Club Orsago e Hannes Oberhofer delle Fiamme Gialle. Oberhofer cade sul finale poco prima dell’ultima curva, perdendo terreno e lasciando andare in fuga Doliana, vincitore della gara al photofinish con Gaudenzio, secondo, e Zorzi (leader di Coppa Italia), terzo.

Per la U20 femminile una gara compatta fino al terzo giro. L’altoatesina Ylvie Folie e l’atleta di casa Lucia Isonni si alternano in testa alla corsa. Una gara però sofferta quella di Lucia Isonni, che al secondo giro, a causa di un contatto con Manuela Salvadori, cade, perdendo terreno, salvo poi recuperarlo nel giro finale grazie ai materiali preparati ottimamente. Ylvie Folie, leader di Coppa Italia, prende il volo staccando le avversarie e vincendo in solitaria; Isonni termina seconda e poco dietro di lei l’altra bergamasca Giulia Negroni, che ottiene così un’ottima prestazione anche oggi.

Si entra poi nel vivo del Campionato Italiano con la partenza maschile degli U18. In testa al gruppo si porta Gabriele Matli delle Fiamme Gialle, seguito dal valtellinese Federico Pozzi, dal livignasco Nicolò Bianchi e dal trentino Luca Ferrari. Tutta la gara viene condotta da Matli e Pozzi, che alternativamente conducono un gruppetto di pochi atleti fino al penultimo giro, quando si staccano e vanno in fuga. Sarà poi Pozzi a conquistare il titolo di Campione Italiano, mentre Matli terminerà secondo. Photofinish per la terza posizione tra il trentino Luca Ferrari e Davide Negroni. I due arrivano insieme sull’ultima curva, si avvicinano quasi toccandosi e disputano una volata al cardiopalma sul traguardo. Alla fine è il trentino Luca Ferrari a salire sul terzo gradino del podio.

Al termine della prova maschile entra nel vivo la mass start femminile U18. Al primo giro il gruppo è compatto, ma dal secondo in poi si stacca un gruppetto di sei atlete capitanato dall’altoatesina Marie Schwitzer, seguita dalla compagna di squadra Marit Folie, Anna Canteri, Anna Maria Ghiddi, Beatrice Laurent e Vanessa Comensoli. Il terzo giro prosegue con le sei atlete incollate, ma all’ultima tornata si staccano Marie Schwitzer, la leader di Coppa Italia, Beatrice Laurent, Anna Canteri e Marit Folie. Schwitzer prende un po’ di distacco e si merita la medaglia d’oro; dietro di lei la piemontese Beatrice Laurent e sul terzo gradino del podio la trentina Anna Canteri.

In Val di Scalve premiazioni con inno di Mameli per i neo tricolori Pozzi e Schwitzer e parole incoraggianti del presidente del Comitato Alpi Centrali Franco Zecchini, il quale dà per certa l’assegnazione allo Sci Club Schilpario della Coppa Europa per il 2024 e dei Campionati Mondiali U23/Juniores per il 2025 in collaborazione con gli sci club bergamaschi.

Intanto complimenti anche oggi per una pista davvero apprezzata per lo sviluppo e la preparazione, e presenza di personaggi importanti, non ultimo il DT del fondo Freddy Stauder a curiosare nel “vivaio” dello sci di fondo al quale lo sci club dei “diavoli rossi” di Schilpario dedica da sempre grande attenzione.

Ieri un minuto di silenzio e oggi applauso alla memoria della campionessa bergamasca Elena Fanchini; oggi i finanzieri del fondo, suoi compagni di squadra, hanno corso a lutto con un nastro nero sul braccio.

Domani giornata conclusiva con la Individual start di 10 km in classico e 7.5 km per le ragazze U18.

CLASSIFICHE

Senior Women

1 Colombo Laura 43:05.2; 2 Boccardi Maria Eugenia 43:10.5; 3 Werro Giuliana 43:10.6; 4 Corradini Stefania 43:43.9; 5 Soma’ Maddalena 44:02.9; 6 Jeantet Emilie 45:53.8; 7 Dedei Denise 48:51.0

Senior Men

1 Coradazzi Martin 37:45.5; 2 Armellini Mattia 37:46.8; 3 Cusini Nicolo’ 37:47.3; 4 Mariani Ivan 37:47.5; 5 Serra Daniele 37:47.8; 6 Montello Giuseppe 37:48.0; 7 Balmetti Mauro 37:48.8; 8 Compagnoni Luca 38:06.9; 9 Bonino Federico 38:18.4; 10 Del Fabbro Luca 38:26.8

U18 Women

1 Schwitzer Marie 31:15.0; 2 Laurent Beatrice 31:15.6; 3 Canteri Anna Valeria 31:15.9; 4 Folie Marit 31:16.3; 5 Gabrielli Ilenia 31:48.9; 6 Bellotti Marta 32:01.7; 7 Comensoli Vanessa 32:02.0; 8 Broch Arianna 32:11.4; 9 Ghiddi Anna Maria 32:21.6; 10 Bonacorsi Martina 32:21.9

U18 Men

1 Pozzi Federico 25:29.7; 2 Matli Gabriele 25:30.8; 3 Ferrari Luca 25:53.5; 4 Negroni Davide 25:53.8; 5 Romano Alessio 26:06.2; 6 Risatti Federico 26:22.1; 7 Cuc Tommaso 26:32.9; 8 Maestri Sebastiano 26:33.3; 9 Romagna Nicola 26:33.6; 10 Corradini Pietro 26:33.9

U20 Women

1 Folie Ylvie 29:40.4; 2 Isonni Lucia 29:51.0; 3 Negroni Giulia 29:56.6; 4 Cena Virginia 30:05.5; 5 Gabrielli Gloria 30:19.2; 6 Salvadori Manuela 30:23.1; 7 Bonaldi Cassandra 30:25.5; 8 Dandrea Melissa 30:39.1; 9 Arlian Sofia 30:40.3; 10 Nicolodi Sabrina 30:40.8

U20 Men

1 Doliana Denis 25:07.6; 2 Gaudenzio Marco 25:07.8; 3 Zorzi Andrea 25:09.1; 4 Schivo Giacomo 25:09.3; 5 Philippot Andre 25:09.7; 6 Serafini Alex 25:20.2; 7 Galli Teo 25:21.4; 8 Oberhofer Hannes 25:24.0; 9 Petrini Giacomo 25:26.9; 10 Boccardi Lorenzo 25:52.6