Sci di fondo paralimpico: il camuno Romele è campione del mondo

lunedì, 18 marzo 2024

Pisogne (Brescia) – L’atleta camuno paralimpico Giuseppe Romele, 32 anni, è campione del mondo di sci di fondo paralimpico nella 20K mass start. L’atleta di Pisogne ha disputato un’ottima stagione nella gare internazionale e a Prince George, in Canada, con un testa a testa con l’ucraino Pavlo Bal.

Giuseppe Romele si presentava all’ultima gara di Coppa del Mondo in Canada con un leggero vantaggio – 507 punti – sull’ucraino Bal (493 punti) e a Prince George ha centrato l’obiettivo più importante della stagione: il titolo di campione del mondo. “Abbiamo fatto un buon lavoro e anche in Canada abbiamo gareggiato nelle migliori condizioni centrando il massimo risultato”, è il commento dei tecnici azzurri che hanno accompagnato Giuseppe Romele in Canada.

Giuseppe Romele (nella foto), che milita nella Polisportiva Disabili Valcamonica, arricchisce il suo palmarès di titoli e medaglie a livello internazionale. All’atleta sono giunti i complimenti da Pisogne e dalla Valle Camonica per i titolo conquistato e al suo rientro ci saranno festeggiamenti.