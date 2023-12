Sci di fondo, Dahl e Paus a segno a La Venosta: le classifiche

domenica, 17 dicembre 2023

Vallelunga – La Vallelunga si riconferma la località perfetta per lo sci di fondo d’alto livello, con la 10 km a cronometro de “La Venosta” di oggi a chiudere uno splendido fine settimana in compagnia di Ski Classics. Questa domenicale prova contro il tempo da Kaprun a Malga Melago ha visto protagonisti ancora una volta gli scandinavi, che l’hanno fatta da padroni per tutto il weekend. Foto @Newspower.

La gara femminile è stata animata dall’adrenalinico duello tipico di questa stagione: Ida Dahl (SWE) ed Emilie Fleten (NOR) si sono sfidate “a distanza”, con la svedese che ha fermato il cronometro di Malga Melago 35 secondi prima della collega norvegese. “Bella e tosta anche la gara di oggi, pista perfetta. Sono contenta di aver vinto, mi sono fatta un gran bel regalo di Natale” dice Dahl, “porto via un primo e un secondo posto, ora punterò a riposarmi e mantenere questa forma durante la sosta natalizia”. A completare il podio per le donne la finlandese Kati Roivas, entusiasta di aver ottenuto il suo miglior piazzamento e della forma fisica che sta raggiungendo gara dopo gara. Convincente la prestazione dell’altoatesina Michaela Patscheider (Team Robinson Trentino) che si riconferma fra le prime 20 e porta a casa tante buone sensazioni (19esima con 38:07.24).

Fra gli uomini la vittoria va, un po’ a sorpresa visto l’elenco partenti ricco dei titolati protagonisti della giornata di ieri, al giovane norvegese Herman Paus del Team Ramudden, impostosi sui classe 1998 Axel Jutterström (SWE) e Thomas Ødegaarden (NOR). “Vincere qui è bellissimo, sono davvero contento del mio stato di forma. Ho battuto tanti colleghi forti e questo mi dà molta fiducia in vista delle gare di gennaio”. Entrambi del Team Eksjohus gli altri atleti sul podio, con la formazione svedese sempre più al comando della classifica a squadre di Ski Classics.

“Stiamo facendo davvero un ottimo lavoro con questi ragazzi, fra allenamenti mirati e un’attenta preparazione dei materiali, ora possiamo gareggiare e raccogliere i risultati” afferma lo ski-man trentino Luca Angelini. Miglior azzurro il bellunese Lorenzo Busin (Team Internorm Alpenplus) 34°. Tra le squadre nella generale è ancora il Team Robinson Trentino la miglior società italiana (11° posto).

Cala il sipario sulla quarta edizione de “La Venosta”, elogiata come una delle gare più belle del circuito Ski Classics dagli addetti ai lavori: “Alla riunione con i capi squadra dell’altro giorno erano tutti concordi sul fatto che questa manifestazione fosse bellissima. Abbiamo ricevuto tanti complimenti per la pista, la località e l’organizzazione, queste sono soddisfazioni che ci ripagano degli sforzi e del gran lavoro che abbiamo fatto, oltre a rendermi molto orgoglioso della squadra di collaboratori e volontari che abbiamo, a loro va il mio grazie più sincero”. Sono queste le parole di Gerald Burger, a capo del comitato organizzatore di una gara che punta a rimanere fra i Pro Tour Event di Ski Classics a lungo, diventando un autentico punto di riferimento per la rassegna internazionale e per la promozione dello sci di fondo in Vallelunga.

CLASSIFICHE

La Venosta 10 km – Men

1 Paus Herman Team Ramudden NOR 00:28:27; 2 Jutterström Axel Team Eksjöhus SWE 00:28:33; 3 Ødegaarden Thomas Team Eksjöhus NOR 00:28:37; 4 Bruvoll Ole Jørgen Team Engcon NOR 00:28:42; 5 Stadaas Kasper Team Ragde Charge NOR 00:28:43; 6 Eide Pedersen Morten Team Eksjöhus NOR 00:28:48; 7 Augdal Eirik Sverdrup Team Eksjöhus NOR 00:28:56; 8 Tjelle Johan Team Engcon NOR 00:28:58; 9 Novak Max Team Aker Daehlie SWE 00:29:08; 10 Hoel Johan Team Ragde Charge NOR 00:29:16

La Venosta 10 km – Women

1 Dahl Ida Team Engcon SWE 00:32:26; 2 Fleten Emilie Team Ramudden NOR 00:33:01; 3 Roivas Kati Team Eksjöhus FIN 00:34:03; 4 Hedenström Karolina Lager 157 Ski Team SWE 00:34:38; 5 Erkers Frida Team Eksjöhus SWE 00:34:52; 6 Schuetzova Sandra Vltava Fund Ski Team CZE 00:34:57; 7 Lodin Hanna Team Engcon SWE 00:34:58; 8 Larsson Jenny Team Ragde Charge SWE 00:35:10; 9 Stoestad Julie Kvale Team Næringsbanken Stora Enso NOR 00:35:13; 10 Elebro Sofie Team Eksjöhus SWE 00:35:27