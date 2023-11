Sci: debutto vincente per l’atleta del Val Palot Ski Giulia Romele

domenica, 26 novembre 2023

Santa Caterina Valfurva (Sondrio) – Il primo slalom FIS Junior di Santa Caterina Valfurva è stato vinto dall’inglese Luca Carrick-Smith e dalla bresciana Giulia Romele (Val Palot Ski).

Sulla pista Deborah Compagnoni, preparata da giorni anche in vista della Coppa Europa di metà dicembre, erano in gara 250 concorrenti delle categorie Aspiranti e Juniores. Il Trofeo Prima Neve è ormai un classico appuntamento di inizio stagione, sempre molto atteso dagli atleti degli sci club e dei Comitati italiani e stranieri (Giulia Romele foto © Ones Media House).

Lo slalom femminile e maschile ha aperto la tre giorni di gare, in programma fino al 28 novembre: Nella gara maschile successo dell’inglese Luca Carrick-Smith, che ha vinto in 1’19”73, secondo Luca Bianchi e terzo Diego Bucciardini, entrambi dello Sci Club Lecco che ha chiuso a 95/100 dalla vetta.

Nella gara femminile grande rimonta per Giulia Romele, che dalla quarta posizione è risalita fino alla prima, grazie al miglior tempo nella seconda frazione. La portacolori dello sci club Val Palot ha vinto per distacco (1’29”16”), rifilando 91/100 a Giorgia Vittoria Orsenigo dello Sci club Santa Caterina Valfurva, terza la piemontese Matilde Casse (Equipe Pragelato).

di An. Col.