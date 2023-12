Sci, da Temù è scattata la 37esima stagione del Circuito Master Old Stars

domenica, 24 dicembre 2023

Temù (Brescia) – Tante prime volte a Temù, per l’apertura dell’edizione 37 del Circuito Master più longevo al mondo e che il 20 marzo toccherà l’invidiabilissimo traguardo delle 500 gare, con la medesima regia che iniziò questa scommessa sportiva e sociale nel gennaio del 1987.

Nel 2023 la partenza con una candelina in più, ma fin dai primi sguardi che si incrociavano al Rifugio Roccolo Ventura, si percepiva che la voglia di ricominciare e soprattutto l’entusiasmo erano gli stessi di otto mesi fa. La prima volta che il Circuito inizia a dicembre, dato che l’apertura canonica è sempre stata il primo mercoledì dopo l’Epifania ma in questa stagione che vede ben 23 gare in calendario (oltre a 22 giornate di allenamenti il lunedì e martedì di ogni settimana) è stato necessario anticipare di qualche giorno, anche se con la consapevolezza di “perdere” qualche concorrente che non ha ancora messo gli sci ai piedi e non ha pali nei muscoli e nei riflessi; ma tutto sommato oltre sessanta iscritti a pochi giorni dal Natale è stato un segnale più che incoraggiante. Quindi “buona la prima”.

Curiosa anche la partecipazione dell’ottantenne Juan Fischer Holz, americano residente in Israele, che ha deciso di iscriversi alle prove, conscio di tutti i limiti che le sue origini lasciando intendere. Clima festaiolo con un grande aperitivo all’aperto al termine delle gare con stuzzichini e fiumi di prosecco, con le premiazioni a tutti i concorrenti con omaggi By Fama, le bombette dorate in testa per le foto di rito, le riprese filmate di Foto Video Race e le foto in azione dell’immancabile Osvaldo. Molto apprezzato anche il test di sci in collaborazione con Mauro Baldo, promoter di Volkl. Insomma come è nelle abitudini Old Stars, tanto sci ma non solo sci e l’inizio stagionale ne è stata una ampia conferma. Cenno di merito anche a Mario Moro che a 91 anni ha affrontato con destrezza i giganti di Temù, sempre ben disegnati da Mirco Mazzoleni.

Buona la prima anche in gara dove è parsa evidente la differenza tra chi ha parecchie giornate sulle lamine e chi invece ha tolto la sciolina il giorno prima. Tra tutti Marco De Toma, il “Cap” nel mondo agonistico Master e Piera Fumagalli, la ragazzona di Oltre il Colle che ha nel mirino le Olimpiadi di metà gennaio, quindi con una preparazione già avanti. Per loro i migliori tempi maschili e femminili ma De Toma ha fatto il vuoto con un paio di secondi rifilati al sempre positivo Ciaponi. Ottima la partecipazione dell’ ex campione del mondo Natalino Bavo, al primo anno di Super 80 ma con i tempi che potrebbero valere almeno dieci anni in meno. Sorpresa se può essere tale, tra i Super 70 dove Valerio Locatelli per due volte ha messo dietro Giorgio Curtoni, ma anche in questo caso il divario di preparazione.

Dopo la novità dell’esordio anticipato, il calendario riparte regolarmente con i “mercoledì da leoni” con la prima tappa 2024 prevista il 10 gennaio, al Monte Pora in Valle Seriana anche se l’incognita caldo fa tremare molti gestori degli impianti, soprattutto in vista delle festività che rappresentano una parte determinante del fatturato stagionale.

LA CLASSIFICA Gara 1

Dame C 6: 1. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.45.33; 2. Marika Maglia (Cernobbio) 1.47.57.

Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.07.05. Dame C4: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.11.23; 2. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 1.13.06; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.13.55. Dame C3: 1. Pierangela Fumagalli (La Recastello) 58.63; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.17,.32. Dame C 1: Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.06.68. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.22.67; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.41.96. Super 80: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 58.04; 2. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 59.84; 3. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 1.05.31; Super 75: 1. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 1.00.18; 2. Lino Garbellini (Cernobbio) 1.02.56; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.03.25. Super 70: 1. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 58.31; 2. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 58.78; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 1.00.77. Super 65; 1. Adriano Carrara (La Recastello) 56.89; 2. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 57.03; 3. Guido Vaini (Ski Mountain) 59.33. Super 60: 1. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 54.71; 2. Stefano Zanga (Ski Mountain) 55,20; 3. Pier Tombini (Ski Mountain) 58.86. Super 55: Massimo Zugnoni (Cernobbio) 56.41; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 57.03; 3. Enea Zugnoni (Cernobbio) 1.00.18. Super 50: 1. Marco De Toma (Ski Mountain) 52.51; 2. Walter Ciaponi (Cernobbio) 54.49.

LA CLASSIFICA Gara 2

Dame C 6: 1. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.35.04; 2. Marika Maglia (Cernobbio) 1.48.34.

Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.08.93. Dame C4: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.12.32; 2. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 1.14.56; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.16.18. Dame C3: 1. Pierangela Fumagalli (La Recastello) 1.01.12; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.15.50. Dame C 1: Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.08.15. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.21.90; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.35.78. Super 80: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 59.10; 2. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 1.00.83; 3. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 1.06.14; Super 75: 1. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 1.02.52; 2. Giuseppe Ferri (La Recastello) 1.03.49; 3. Lino Garbellini (Cernobbio) 1.03.53. Super 70: 1. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 58.00; 2. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 58.18; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 1.00.91. Super 65; 1. Adriano Carrara (La Recastello) 57.97; 2. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 58.40; 3. Guido Vaini (Ski Mountain) 59.48. Super 60: 1. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 55.04; 2. Sergio Migliorati (La Recastello) 55.17; 3. Stefano Zanga (Ski Mountain) 55,44; Super 55: Massimo Zugnoni (Cernobbio) 55.22; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 55.70; 3. Enea Zugnoni (Cernobbio) 1.00.86. Super 50: 1. Marco De Toma (Ski Mountain) 52.57; 2. Walter Ciaponi (Cernobbio) 54.57.