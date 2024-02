Sci, Coppa del Mondo paralimpica: Martina Vozza e Ylenia Sabidussi terze a Sapporo

mercoledì, 14 febbraio 2024

Sapporo (Giappone) – Martina Vozza, 19 anni, sciatrice paralimpica ipovedente, e Ylenia Sabidussi, 28 anni, guida di Martina, atlete della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) che corrono nella categoria Visually Impaired, classe B2, supportate dal Gruppo NHOA e da tutto, in coordinamento con la FISIP e con SportXAll Hans Erlacher Team, festeggiano oggi il terzo posto in slalom arrivato nella trasferta giapponese e gara di Sapporo..

Le due azzurre paralimpiche sono euforiche di questa prestazione, l’inizio di un cammino, di un processo che le vedrà coinvolte anche con il NHOA Élite Program del Gruppo NHOA che dal 6 febbraio le supporta e le sostiene nel loro percorso.

Martina rientra in questa stagione dalla rottura del legamento crociato e quindi, in questa stagione, assieme alla sua guida Ylenia Sabidussi, con la quale stanno intraprendendo il percorso in simbiosi, vogliono riacquisire sicurezza in tutte le discipline.

Il Gruppo NHOA, player globale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, accompagna Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi nel percorso di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico.

Martina Vozza, sciatrice paralimpica ipovedente, e Ylenia Sabidussi, guida di Martina, sono atlete della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) e corrono nella categoria Visually Impaired, classe B2. Dopo il trionfale debutto ai Mondiali 2021 a Lillehammer, arriva la convocazione per le Paralimpiadi di Pechino 2022, dove Martina è l’atleta più giovane della Nazionale Azzurra. Nella stagione 2023 il duo vince la Coppa del Mondo di specialità in Super-G e il doppio argento in Discesa Libera e Super-G ai Mondiali in Spagna. Nella stagione 2024 le atlete sono rientrate in Coppa del Mondo, dopo un infortunio, già con diversi podi anche a Cortina d’Ampezzo, sulle piste dove si svolgeranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi Milano Cortina 2026.

“Siamo onorati di essere insieme a Martina e Ylenia nel loro percorso in Coppa del Mondo, e sono sicuro saranno fonte di ispirazione per tutti i ragazzi del Gruppo NHOA e del NHOA Ski Team. Crediamo fermamente che l’eccellenza, in pista come nella vita lavorativa, sia raggiungibile solo attraverso passione, impegno e perseveranza, valori fondamentali per NHOA che Martina e Ylenia rappresentano ai massimi livelli”, ha commentato Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA.