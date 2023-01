Sci, Coppa del Mondo: Mattia Casse sul podio a Wengen

sabato, 14 gennaio 2023

Wengen – Mattia Casse, 32 anni, atleta della Nazionale Italia di Sci Alpino e portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, piemontese di origini e figlio d’arte, in questa stagione fantastica torna sul podio a Wengen in discesa libera (Mattia Casse © Alice Russolo)

Dopo il fantastico primo podio in carriera della Val Gardena, e la novità 2023 del suo nuovo Sponsor Telepass, Mattia Casse oggi ha messo in campo i cavalli del “trattore” e si è conquistato ancora un fantastico podio.

Appena arrivato al traguardo “Matty il Trattore” ha capito subito che la sua gara era stata performante: “Ho sempre pensato che a Wengen bisognava partire davanti e oggi ho fatto una bella gara. Ho attaccato dall’inizio alla fine. Essere dietro a due mostri sacri, a due bei trattori è proprio un bel podio. Dal podio della Val Gardena che mi ha sbloccato, per me era importante trovare continuità e solidità. Gennaio è inziato con tanta solidità e consapevolezza.

Il segreto di Mattia? ” Studio i passaggi 1000 volte prima delle gare e delle prove, così ho fatto oggi su questa pista. Ho iniziato un processo di studio alla perfezione di ogni singolo passaggio in ogni tracciato. Questa per me è grande consapevolezza”.

In questo momento Mattia Casse è calmo, lucido, consapevole. Ha cercato questa prestazione con tanta consapevolezza e questa consapevolezza gli arriva grazie anche all’utilizzo di Onesporter, l’App di Pianificazione e Monitoraggio per la Performance di cui è il primo utilizzatore e Testimonial.

In Coppa del Mondo vanta 174 start e tre partecipazioni ai Campionati Mondiali -St. Moritz (Svizzera) nel 2017, ai Campionati Mondiali di Are (Svezia) nel 2019 e ai Campionati Mondiali di Cortina (2021)- si è coronato con il terzo posto realizzato nella discesa libera di Coppa del Mondo disputata il 17 dicembre 2022 in Val Gardena, quando Mattia realizza il suo primo podio in Coppa del Mondo e uno dei suoi più grandi sogni.

Giovedì, in occasione del lancio della sua nuova Partnership con Telepass aveva commentato così: “Sono felicissimo di iniziare il 2023 con questa grande novità sul casco, mi auguro di condividere con Telepass grandi successi” è il commento di Mattia Casse. “Mi sento onorato di essere stato scelto come Testimonial di una realtà come Telepass, che da anni crede ed investe nel nostro mondo neve. I valori che ci accomunano sono numerosi, su tutti la velocità. Mi auguro di condividere insieme numerosi successi e importanti traguardi.”

Ed il secondo podio in stagione è arrivato perentorio dietro a dei giganti come Kilde ed Odermatt.