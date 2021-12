Sci, Coppa del Mondo: doppietta di Sofia Goggia a Lake Louise

domenica, 5 dicembre 2021

Lake Luise – Sofia Goggia ha vinto ancora e centra una splendida doppietta a Lake Louise. La campionessa olimpica in carica, dopo aver dominato la gara dell’altro ieri sulla Men’s Olympic di Lake Louise, si è ripetuta con altrettanta superiorità nel secondo appuntamento previsto in Canada, in una giornata che presentava condizioni ben diverse rispetto al giorno prima, con il sole che ha lasciato spazio ad una leggera nevicata e una visibilità più piatta.

Tutto ciò non ha condizionato la prestazione di Goggia, che aggiunge questa gemma al filotto di gare a cui ha preso parte dall’anno scorso: Val d’Isère, St. Anton, Crans Montana (due volte) e, appunto, venerdì. Ora Isolde Kostner, numero 1 della velocità femminile italiana è lontana solamente due lunghezze in termini di vittorie in coppa: 12 contro 10. Sofia Goggia si è imposta in 1.48.42, seconda posizione della statunitense Breezy Johnson, che in questo momento appare come l’avversaria più accreditata, mentre la campionessa del mondo Corinne Suter completa il podio con il terzo posto a 98 centesimi.