Sci, Coppa del Mondo: buon esordio stagionale per Mattia Casse

giovedì, 14 dicembre 2023

Val Gardena – Buon esordio stagionale in discesa libera per Mattia Casse, azzurro delle Fiamme Oro, che nella prima gara stagionale in versione “Sprint” in quanto recupero di Cervinia, stacca una top ten che rompe il ghiaccio e scalda i cuori in vista del SuperG di domani e la Discesa vera di sabato.

“Ho disputato una prova regolare, in una gara molto corta, dove siamo tutti attaccati nei distacchi. Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, ho commesso un piccolo errore ad inizio Chaslat. Ma il mio bicchiere è mezzo pieno, era la prima gara, una Sprint, e domani SuperG dove sono migliorato tanto e sabato la Discesa vera e propria”, ha commentato all’arrivo Mattia Casse (foto © Alice Russolo).

La sesta posizione in Coppa del Mondo in discesa nella scorsa stagione, i podi di Gardena, Wengen, Cortina, il quarto posto di Kitz, impreziosiscono una stagione passata che l’ha visto rinascere, ma anche riprendersi quel posto che ha cercato e voluto fortemente.

La fame, il fuoco, la voglia di dire la sua sono stati più forti della fatica e del dolore. “Sono contento di me stesso e di come ho lavorato, dei passi in avanti che ho fatto e che continuo a fare.”

L’azzurro ha debuttato in Coppa del Mondo nel 2009, dove finora è salito 3 volte sul podio (2 volte in discesa libera e 1 in supergigante) e ha concluso la scorsa stagione al 6° nella classifica di discesa libera.