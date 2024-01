Sci, categoria Children: i risultati della prima gara stagionale a Temù

venerdì, 5 gennaio 2024

Temù (Brescia) – E’ scattata oggi la prima gara stagionale sulla pista La Croce di Temù del Circuito Provinciale Globo Ambiente di Fisi Brescia con uno slalom gigante categoria Children.

I primi tre di ogni categoria:

RAGAZZI FEMMINILE Under 14: 1ª Mia Tubini (Val Palot ski) 2ª Sofia Gabossi (Brixia sci) 3ª Amelie Sandrini (Brixia sci)

RAGAZZI MASCHILE Under 14: 1º Achille Turla (Val Palot ski) 2º Giovanni Anselmi (Val Palot ski) 3º Mattia Dabeni (Ski club Borno)

ALLIEVI FEMMINILE Under 16: 1ª Carlotta Pedrolini (Skiing) 2ª Elisabetta Klug (Val Palot ski) 3ª Veronica Triboldi (Brixia sci)

ALLIEVI MASCHILE Under 16: 1º Lorenzo Patroni (Ski club Borno) 2º Tommaso Vistali (Brixia sci) 3º Luca Gerardini (Brixia sci)

Nella classifica per società vittoria per il Brixia sci, seguito da Val Palot ski e Ski club Borno.

I giovani atleti dello Sci Club Ponte di Legno hanno centrato ottimi risultati e piazzamenti: tra le ragazze ottima quinta posizione per Emma Verzeni, tra i ragazzi sesto posto per Andrea Ricci, decimo Pietro Bezzi, dodicesimo Nicola Faustinelli, ventesimo Gianluca Sandrini, ventisettesimo Michele Gregorini Zampatti e ventinovesimo Matteo Beltracchi. Tra le allieve ottavo posto di Chiara Bonariva, tredicesimo di Carlotta Pietroboni, quindicesimo Martina Panizza e ventunesimo Ilaria Maroni. Tra gli allievi ottimo quarto posto per Mattia Faustinelli, decimo Alessandro Uberto, tredicesimo e quattordicesimo per Frenkli Idrizi e Nicolò Cattaneo.