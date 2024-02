Sci, Campionati provinciali studenteschi a Folgaria: il programma

martedì, 20 febbraio 2024

Folgaria (Trento) – Sono circa un migliaio gli studenti che a partire da oggi, martedì 20 febbraio, per tre giorni si sfideranno sulle nevi di Folgaria e di Brentonico, nelle fasi provinciali dei Campionati studenteschi di sport invernali.

Oggi alle 14, presso l’arrivo della pista Salizzona a Folgaria, si terranno le premiazioni della prima giornata, alla presenza della vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia Francesca Gerosa.

Grande adesione da parte delle scuole del Trentino all’edizione 2024 dei Campionati provinciali studenteschi di sport invernali. Sono infatti 1.000 gli studenti-atleti iscritti alle competizioni che si svolgeranno rispettivamente:

martedì 20 febbraio 2024 a Folgaria Sci Alpino (categoria agonisti)

mercoledì 21 febbraio 2024 a Brentonico Sci Alpino (non agonisti)

mercoledì 21 febbraio 2024 a Brentonico, località S. Giacomo Sci Nordico

giovedì 22 febbraio 2024 a Brentonico Snowboard

La media dei partecipanti è di circa 300 studenti per giornata, con un picco di 400 studenti previsto il 21 febbraio a Brentonico. Nelle giornate del 21 e 22 febbraio, grazie alla collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), è prevista anche la partecipazione di una delegazione di studenti della categoria paralimpica.

La manifestazione è organizzata dal Dipartimento istruzione e cultura in collaborazione con FISI Trentino, Assokronos, CONI e Comitato Paralimpico regionale.