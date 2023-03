Sci, Campionati Nazionali Studenteschi Sport Invernali a Folgaria: cerimonia di apertura e prime gare

mercoledì, 8 marzo 2023

Folgaria (Trento) – Campionati Nazionali Studenteschi Sport Invernali, nella serata di ieri la cerimonia di apertura e oggi le prime gare. Tanto entusiasmo e voglia di stare insieme, questi i sentimenti che hanno animato, nella serata di ieri, a Folgaria (Trento), la cerimonia di inaugurazione dei Campionati Nazionali Studenteschi di Sport invernali per le specialità Sci Alpino e Snowboard. Gli oltre 300 studenti provenienti da tutta Italia, insieme ai loro accompagnatori, hanno invaso pacificamente la bella località degli Altipiani Cimbri, dando il via a una manifestazione che li vedrà protagonisti, fino a venerdì 10 marzo.

“Ci siamo messi a disposizione nell’ospitare questo importante evento sportivo perché crediamo fortemente nel valore dello sport a scuola, quale occasione di crescita e benessere per tutti – ha affermato il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato portando anche il saluto dell’assessore Mirko Bisesti. Queste giornate sulla neve – ha detto poi il dirigente rivolgendosi agli studenti – costituiranno per voi una straordinaria occasione per mettere alla prova le vostre capacità sportive, ma ancor di più per creare nuove amicizie all’insegna della condivisone, dell’inclusione e dell’incontro”. Il dirigente, a conclusione del suo intervento, ha poi ringraziato Giuseppe Cosmi, coordinatore di educazione fisica al Dipartimento istruzione prossimo al pensionamento, per gli anni di proficua collaborazione sempre a capo dei più importanti eventi sportivi scolastici.

Sul palco anche la vice presidente del Coni e ex atleta azzurra di Sci Alpino Claudia Giordani che ha parlato di amicizia, pace, solidarietà, inclusione e rispetto quali valori olimpici richiamati anche dai cinque cerchi che caratterizzano lo stemma del Coni e ha ripercorso la sua carriera agonistica, sottolineando come proprio dai Campionati Sportivi ebbe inizio la sua carriera.

Alla cerimonia sono poi intervenuti – tra gli altri – il sindaco di Folgaria Michael Rech, il sindaco di Lavarone e presidente della Comunità Altipiani Cimbri Isacco Corradi, la presidente del Coni di Trento Paola Mora, il presidente dell’Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti, la direttrice Apt Alpe Cimbra Daniela Vecchiato, il consigliere della Fisi Trentina Francesco Da Villa e il coordinatore di educazione fisica e sportiva Giuseppe Cosmi.

Le rappresentative regionali, dopo aver percorso le vie del paese, accompagnati dalla banda folcloristica musicale di Folgaria, dai maestri di sci e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone e Luserna, hanno dato il via alla cerimonia con il giuramento, l’alza bandiera e l’accensione del tripode a cura del tedoforo, atleta pluripremiato Riccardo Tonetti.

Hanno infine allietato la cerimonia alcune spettacolari esibizioni realizzate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole e del Liceo Coreutico Bonporti di Trento.

Oggi al via le gare, partecipano alla manifestazione sportiva le squadre (rappresentative scolastiche) risultate vincitrici, nelle finali regionali, delle varie discipline e categorie. Quattro le categorie per ciascuna disciplina: scuola media femminile e maschile, istituti superiori Allieve e Allievi. Sedici le delegazioni presenti: Abruzzo, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento.