Sci, Campionati Italiani Children: tutto pronto a Ponte di Legno

domenica, 19 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Con l’apertura del Race Office hanno preso il via ufficialmente i Campionati Italiani Children 2023 a Ponte di Legno (Brescia), organizzati dallo Sci Club Pontedilegno. Dopo la verifica dei contingenti e dei gruppi di merito il Comitato Gara ha rilasciato le Start List.

Il campo gara si dividerà tra la Casola Nera a Ponte di Legno dove si effettueranno le gare tecniche di slalom e gigante, le piste del Tonale per le prove di Ski Cross, mentre i SuperG sono stati spostati a Temù.

Domani si parte con la gara di Ski Cross per Ragazzi e Slalom Gigante per gli Allievi. Lavori aperti dal Presidente dello Sci Club Pontedilegno Bruno Faustinelli che ha dato il benvenuto ed ha dato alcuni dettagli comunicativi ed è intervenuto il Presidente del Comitato Fisi Alpi Centrali Franco Zecchini che ha augurato un in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Nella foto, organizzatori e Ufficio Gara al Completo: da sinistra Mirko Mazzoleni, Bruno Faustinelli, Franco Zecchini, Claudio Novembrini, Michele Beltracchi, clicca sulle tabelle per scoprire le Start List delle gare di domani.