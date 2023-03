Sci, Campionati Italiani Aspiranti: la Fisi Brescia sul podio con Ruffinoni e Claudani

sabato, 18 marzo 2023

La Thuile – Ottimi risultati ai Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino per gli atleti bresciani e della Valle Camonica. Il Comitato Alpi Centrali grande protagonista nella gara maschile di slalom capace di prendersi l’intero podio. Con una strepitosa seconda manche (1”62 di vantaggio sul secondo tempo) il lombardo Pietro Scesa ha vinto il titolo di gigante in 2’06”86. Una discesa tutta all’attacco per il portacolori del Radici Group che ha inflitto 1”68 a Luca Ruffinoni dello Skiing e 2”20 a Jacopo Claudani (Val Palot), in recupero di due posizioni.

La Fisi Brescia e il suo presidente Oliviero Valzelli si sono congratulati con Luca Ruffinoni e Jacopo Claudani per le medaglie ai Campionati Italiani Aspiranti. Nelle prime giornate di Campionati Italiani Aspiranti, quando mancano le discese libere, sono i due alfieri dello Skiing e del Val Palot che con un argento ed un bronzo a portare Brescia Sci sul podio.