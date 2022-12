Sci alpino, si ritira Matthias Mayer

giovedì, 29 dicembre 2022

Bormio – Al termine della ricognizione pre SuperG, l’asso austriaco Matthias Mayer ha lasciato tutti a bocca aperta annunciando a sorpresa il ritiro dalle competizioni. Dopo quello annunciato nei giorni scorsi dallo svizzero Beat Feuz, un’altra leggenda del mondo dello sci alpino ha scelto Bormio per dare l’addio alle competizioni. La motivazione? “Ho perso il sacro fuoco e quindi ho deciso di dire basta. Il futuro? Credo che rimarrò nel mondo dello sci”. Foto @Pentaphoto.

Così ha commentato Matthias stamattina poco dopo le 9 nella zona dello ski stadium della Stelvio, tra lo stupore generale di tecnici e addetti ai lavori. Il fuoriclasse austriaco, classe 1990, in carriera ha vinto quasi tutto quel che è possibile tranne il titolo mondiale. Il suo palmares è di quelli regali: 3 medaglie d’oro ai Giochi (in SuperG a Sochi 2014 e Pyenogchang 2018 e in discesa a Pechino 2022), ben 11 vittorie in Coppa del Mondo (7 discese, 3 superG e 1 combinata). E sulla Stelvio Matthias ha lasciato il segno vincendo nel 2020 e interrompendo la striscia consecutiva di vittorie di Dominik Paris. Bormio ringrazia Matthias per le emozioni che ha saputo regalare nel corso della sua fantastica carriera e per aver onorato sempre le gare sulla Stelvio. In bocca al lupo per il futuro Matthias.