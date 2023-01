Sci alpino, ancora Brignone: seconda nel SuperG di St. Anton. Bassino terza

domenica, 15 gennaio 2023

St. Anton – Azzurre ancora una volta sugli scudi nella Coppa del Mondo di sci alpino: Federica Brignone finisce seconda davanti a Marta Bassino e Elena Curtoni nel secondo superG di Coppa del Mondo a St. Anton disputato sull’intero tracciato della pista Karl Schranz. Per Brignone, dopo la vittoria di due giorni fa, è il podio numero 52, completando il sorpasso in testa a Isolde Kostner. Con 209 punti è inoltre passata in testa alla classifica di disciplina con Elena Curtoni che le ha così ceduto il pettorale rosso della leader. In Austria successo di giornata per Gut-Behrami.