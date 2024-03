Sci, al Pora il Criterium Regionale Baby: i risultati

domenica, 17 marzo 2024

Monte Pora (Bergamo) – È iniziato al Monte Pora con lo slalom gigante il Criterium Regionale Baby. Il Trofeo Radici Group, Memorial Loris e Walter Fontana, Cancro Primo Aiuto, ha visto salire sul podio anche la bandiera per la lotta contro la meningite grazie alla campagna che Sanofi sta promuovendo per contrastare questa malattia.

BABY 1 FEMMINILE

La campionessa regionale di gigante della categoria 2024 è Asia Lazzeri dello Sporting Livigno con il tempo di 46”59, seconda classificata è stata Giulia Speranza (SC Lecco) in 47”21, terza si è classificata Francesca Alessi (SC Campodolcino) in 47”39.

BABY 2 FEMMINILE

A salire sul gradino più alto del podio è stata Greta Arcobasso (CS Madesimo) in 42”86. Sul secondo gradino è salita Margherita Nardy Bertella (Skiing) in 43”64 mentre il terzo posto è stato conquistato da Caterina Ciboldi (GB Ski Club) con il tempo di 43”82.

BABY 1 MASCHILE

Leonardo Ravanne (ReitSki Team Bormio) si è laureato campione regionale Baby 1 in 47”69. Alle sue spalle si sono classificati Tommaso Guglielmotti (Nhoa Skib Team) in 48”33 e Leonardo Grassi (Pontedellolio) con il tempo di 48”32.

BABY 2 MASCHILE

Il campione regionale di gigante Baby2 è Leonardo Filippo Fichera (CS Madesimo) che ha concluso la sua manche in 42”48. L’argento è andato a Jacopo Airoldi (SC Rsdici Group) in 43”75 e il bronzo è andato al collo di Thomas Gelmini (SC Crocedomini) in 44”30.