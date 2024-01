Sci, a Temù i Master Old Stars anticipano le gare dei Winter Games

sabato, 6 gennaio 2024

Temù (Brescia) – Master Old Stars, prove generali a Temù (Brescia). In programma due giganti sul tracciato dove la settimana successiva si svolgeranno le gare dei Winter Games, a cui partecipano oltre 3200 atleti provenienti da tutto il mondo.

Dopo lo spostamento a fine mese delle gare in calendario mercoledì prossimo al Monte Pora, i Master Old Stars pensano “qualcosa di più importante” e opzionano la pista di Temù per una prova generale di quelle che vengono definite le Olimpiadi Master, patrocinate dalla Regione Lombardia. In programma dall’ 11 al 21 gennaio, si stima la presenza di oltre 3200 concorrenti provenienti da tutto il mondo, impegnati in varie specialità, dallo sci alpino al curling, dal biathlon alle discipline su ghiaccio, dal cross country allo ski orienteering, in diverse località tra le quali Aprica, Bormio, Chiesa Valmalenco, Madesimo, Ponte di Legno-Tonale, Vermiglio e Pellizzano.

Da qui l’idea di fare “qualcosa di più importante” e non soltanto lo spostamento di date. Con il parere favorevole di Claudio Novembrini del management di Pontedilegno-Tonale, del referente Nazionale Master Paolo Lorati, del tracciatore Mirko Mazzoleni, è stato accordato di poter utilizzare l’intero tracciato per disputare i due giganti in calendario Master Old Stars. In pratica una prova generale a cinque cerchi, sulla stessa pista dove gareggeranno le categorie B e C (le più numerose), mentre gli A se la dovranno cavare sulla Casola Nera di Ponte di Legno.

Il tracciato verrà disegnato sulla pista La Croce, con partenza dal traliccio alla fine del primo pianetto, per scendere a fianco del Rifugio Roccolo Ventura, con la tradizionale “lunga” verso sinistra ed arrivo sopra la partenza della seggiovia La Croce.

Ci vorranno testa, gambe ed un po’ di pelo, ma si tratta di una pista non troppo impegnativa che gli Old hanno già affrontato molte volte in SuperG. Lo spirito di questa scelta, che rende prestigio al Circuito che a marzo spegnerà le candeline delle 500 gare disputate, è voler offrire la possibilità ai candidati olimpionici (e tra gli Old se ne contano una ventina) di assaggiare la pista dei WWMG, non solo con una ricognizione ma con due vere gare di gigante a pochi giorni dall’inaugurazione dei Winter Games. E sempre con lo spirito accogliente e goliardico che contraddistingue il gruppo dei Master Old Stars, si presume di vedere in gara tanti altri Master che per vari motivi non hanno partecipato mai al Circo Bianco del mercoledì, itinerante su tutte le montagne lombarde.

Mercoledì 10 gennaio, gli impianti di Temù apriranno per i concorrenti alle 8:30, con ritrovo al Rifugio Roccolo Ventura per le iscrizioni, per la distribuzione dei pettorali che rimangono per le due gare (i “nuovi” iscritti dovranno comunicarlo almeno il giorno prima al 335 5941484). Contestualmente verrà consegnato a tutti un buono per un allenamento agonistico con video proposto da Evolution Ski School di Omar e Luca Longhi. All’esterno del Rifugio ci sarà il punto ristoro per i concorrenti e lì verranno ritirati i pettorali dopo la seconda prova. In programma due gare di gigante, con inizio alle ore 10 ed a seguire la seconda prova (da valutare se sarà necessario o meno spostare alcune porte). Alle 14:30 circa ci saranno le premiazioni delle gare con un premio per tutti i presenti (kit di bellezza by Mediterranea Cosmetics), ed a seguire la degustazione di salame “strolghino” del salumificio Terre Ducali di Parma.

Saranno presenti Vittorio Omati di Foto Video Race per le riprese video delle due prove con la comparazione delle due discese, e Foto Osvaldo per le fotografie in gara. Previste anche due giornate di allenamento, lunedì e martedì precedenti le gare. Per info e chiarimenti S.C. Ski Mountain – 335 5941484.