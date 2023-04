Sarnico-Lovere Run, grande appuntamento sulle rive del Sebino

domenica, 23 aprile 2023

Lovere (Bergamo) – E’ il giorno della Sarnico-Lovere Run, un appuntamento per migliaia di atleti e appassionati che parteciperanno alla manifestazione.

Il programma prevede alla 9:10 la prima partenza, da Riva di Solto, per i 1.500 iscritti alla camminata non competitiva da 6 chilometri, che li porterà fino a Lovere, mentre alle 9:30, via alla gara che coinvolgerà 3mila atleti: il via da piazza XX Settembre a Sarnico, quindi un tragitto di venticinque chilometri che affiancherà il lago d’Iseo passando per Predore, Tavernola Bergamasca, Riva di Solto, Castro ed infine Lovere. Al Porto Turistico di Lovere, alle 12, le premiazioni.

Infine domani – lunedì 24 aprile – si terrà “La corsa dei campioni”, un percorso di 9 chilometri che vedrà Monte Isola protagonista insieme ad un gruppo di atleti esperti.