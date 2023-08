San Fermo Trail: trionfano il trentino Filosi e la bergamasca Bianchi

domenica, 20 agosto 2023

Borno (Brescia) – Il trentino Marco Filosi e la bergamasca Beatrice Bianchi firmano l’albo d’oro della San Fermo Trail aggiudicandosi la 10^ edizione della super classica bresciana. Sull’Altopiano del Sole la gara principe, con la carica di 330 atleti, ha chiuso in bellezza tre giorni di corsa in natura griffata Evolution Team. Una tre giorni cominciata venerdì sera con i mezzofondisti della Yankee Run, entrata nel vivo sabato mattina con il tentativo di record al Pizzo Camino e conclusasi con la San Fermo Trail, gara principe di un week end a tutto sport. Valori aggiunti di questa decima edizione la Family Run e la serata alpinistica con Simone Moro.

MARCO FILOSI & BEATRICE BIANCHI AL TRAGUARDO CON I NUOVI TEMPI DA BATTERE

Tra gli oltre 330 partenti della decima edizione si sono imposti il trentino Marco Filosi (foto © Marco Gulberti) e la bergamasca Beatrice Bianchi. Vista la piccola deviazione dovuta alla cadute di alcune piante i loro saranno i tempi da battere sul nuovo percorso. Come da copione gli atleti sono partiti dalla suggestiva piazza di Borno (883 metri d’altitudine) per raggiungere il rifugio San Fermo (1868 metri). Da qui hanno affrontato un traverso tecnico e panoramico (Sentiero Alto) di circa 4 km che li ha portati ai 1921 metri del monte Arano. Dal GPM è iniziata la discesa al rifugio Laeng (1769) nella conca di Varicla per poi costeggiare il suggestivo lago Lova e piombare sul pittoresco traguardo di Borno. Al maschile assolo di Filosi che dopo le prove generali 2022 ha voluto firmare l’albo d’oro nell’anno del decennale. Per lui successo meritato in 1h27’59”. Secondo posto per Damiano Pedretti (1h35’04”) e terzo per Mely Sammy Kipngetich (1h35’21”). Bene anche Marco Zanga 4° e Manuel Togni 5°. Sui 18.6 Km (1261m d+) bagarre, nella gara in rosa con Sara Bottarelli che sul finale è stata ripresa e passata da una determinata Beatrice Bianchi (1h45’22”). Sul podio sono salite anche Sara Bottarelli (1h47’08”) e Yuri Yoshizumi (2h00’22). Completano la top five di giornata Moira Guerini e Luisa Rocchia.

AL PIZZO CAMINO RESISTONO I PRIMATI DI MICHELE BOSCACCI & DANIELA ROTA

Giulia Saggin e Sergio Bonaldi ce l’hanno messa tutta, ma in una giornata caratterizzata da temperature davvero elevate il loro tentativo di attacco al record up and down del Pizzo Camino non è riuscito. L’ex iridato dello sci nordico, nonostante una condizione atletica non al top c’ha provato dall’inizio, ma ha pagato dazio nel tratto più tecnico di salita. Per lui crono finale di 2h01’36” che lo lascia con un pizzico d’amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza di avere dato tutto sino alla fine. L’azzurra di skyrunning, invece, è partita più cauta per poi giocarsi le proprie carte in discesa, per lei tempo finale in piazza Giovanni Paolo II di 2h23’55” e obiettivo mancato per una quarantina di secondi. Nulla da fare, gli FKT su questa tecnica montagna camuna (c.a. 1.578 m d+/-) restano quelli 2022 di Michele Boscacci (1h53’15”) e Daniela Rota (2h22’56”).

YANKEE RUN, OMAR CATTANEO DA’ SPETTACOLO

Omar Cattaneo, classe 2004, atleta del Gruppo Alpinistico Vertovese ha scalato la classifica fino ad arrivare sul gradino più alto del podio. Davanti a oltre 1500 persone la collaudata formula proposta da Fly-Up di Mario Poletti ha nuovamente fatto centro. Ancora una volta Fly-Up è stata capace di portare lo spettacolo dell’atletica leggera in piazza. Borno, ore 21. Arrivato quarto all’edizione 2022, Cattaneo proprio non ci stava a rimanere ai piedi del podio, e quest’anno ci ha riprovato con maggiore convinzione. Spingendo forte dal primo all’ultimo giro è riuscito a spuntarla su Francesco Agostini e Ahamed El Mazouri che si sono dovuti accontentare del secondo e terzo posto.