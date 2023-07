San Fermo Trail: Giulia Saggin e Sergio Bonaldi a caccia di record

mercoledì, 26 luglio 2023

Borno (Brescia) – San Fermo Trail, Giulia Saggin & Sergio Bonaldi a caccia di record sul Pizzo Camino.

L’azzurra di skyrunning Giulia Saggin e l’ex iridato del fondo Sergio Bonaldi si sono candidati a sfidare gli FKT (Fastest Know Time) di Daniela Rota e Michele Boscacci nella “Pizzo Camino Up&Down” (foto © Maurizio Torri).

Proprio in queste ore i ragazzi dell’Evolution Team, capitanati da Valentina Pezzotti, hanno sciolto le riserve annunciando i pretendenti a questa sfida alpinistica che avrà come obiettivo provare a migliorare le performance 2022 siglate da Michele Boscacci (1h53’15”) e Daniela Rota (2h22’56”). Un compito tutt’altro che agevole visto il tecnicissimo itinerario di salita e discesa, a tratti molto esposto ed aereo, che collega la piazza di Borno (quota 883 mslm) e la cima del Pizzo Camino (quota 2.492 mslm).

L’evento clou della tre giorni, in programma dal 18 al 20 agosto sull’Altopiano del Sole, resta la San Fermo Trail, anche se chiamare le altre “gare di contorno” risulta difficile. Per la 10ª edizione del consolidato appuntamento podistico di metà estate Borno proporrà infatti la “Yankee Run”, competizione ad inseguimento proposta in collaborazione con Fly-Up di Mario Poletti. Nella versione “by night” l’evento vedrà ai nastri di partenza dieci atleti di alto livello che si sfideranno in una avvincente sfida ad eliminazione su un circuito ad anello di circa 250/300 metri di sviluppo.

Se sabato mattina i riflettori saranno puntati sul Pizzo Camino, nel pomeriggio da non perdere la ormai collaudata “Family Run”. Bambini, ragazzi e famiglie si cimenteranno su un percorso ad anello per le vie del paese. Al termine merenda e premiazioni per tutti i piccoli partecipanti oltre al consueto schiuma party.

Apertissime, invece, le iscrizioni alla San Fermo Trail. Nella giornata di domenica sull’Altopiano del Sole sono attesi grandi campioni e semplici appassionati su un percorso che ha sempre riscosso unanimi consensi. Da affrontare vi sono 18 chilometri con 1.261 m di dislivello positivo e negativo. Dalla suggestiva piazza di Borno (883 metri) si salirà fino a raggiungere il rifugio San Fermo (1868 metri). Da qui parte un traverso tecnico e panoramico (Sentiero Alto) di circa 4 km porterà gli atleti ai 1921 m del monte Arano. Dal GPM discesa tecnica verso il rifugio Laeng (1769 metri) nella conca di Varicla, passaggio sulle rive del lago di Lova prima di piombare sul pittoresco traguardo di Borno.

LE GARA IN PILLOLE – SAN FERMO TRAIL

Distanza: 18,26 Km

Dislivello: 1.261 m

Altitudine minima: 883.8 metri

Altitudine massima: 1921.6 metri

Record maschile: Henri Aymonod di 1h29’16”

Record femminile: Elisa Sortini 1h49’40”