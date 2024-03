Salto in lungo, Under 23: nuovo record della trentina Riccardi

domenica, 3 marzo 2024

Trento – La trentina Giulia Riccardi conquista l’oro Under 23 nel pentathlon indoor. Ai Campionati Italiani Indoor di prove multiple, Giulia Riccardi sale sul trono tricolo re Under 23 con il nuovo primato personale di 3796 punti e due vittorie parziali nei 60hs e nel lungo.

Giulia Riccardi (Gs Trilacum) al PalaIndoor di Padova ha ritoccato il proprio primato personale con un bottino complessivo di 3796 punti che l’ha battezzata sul gradino più alto del podio tricolore davanti a Lucia Cantergiani (3611) e a Stella Bersani (3528).

Nel cammino della ventenne di Cadine spiccano i due successi nei 60hs di apertura (8”74) e nel lungo con un notevole 6,18, acuti a cui si aggiunge il secondo posto negli 800 finali in 2’25”45 ed i quinti posti parziali nell’alto (1,53) e nel peso (9,85).

Diciassettesimo posto quindi tra le junior per Sofia Galvagnini (Us Quercia Dao Conad) che ha raccolto 2500 punti nella graduatoria guidata dalla veneta Eleonora Favaretto (3552); argento a Giulia Soragna (3420) e bronzo ad Annalisa Pastore (3329). Per la lagarina, da seganalare soprattutto il secondo posto nel lungo con 5,72 ed il terzo negli 800 con 2’25”67.