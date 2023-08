Run Aragosta, a Capo di Ponte si avvicina la camminata e corsa benefica

martedì, 22 agosto 2023

Capo di Ponte (Brescia) – A Capo di Ponte è tutto pronto per la Run Aragosta, la camminata e corsa benefica giunta alla sua quinta edizione e che è in calendario domenica prossima, 27 agosto, preceduta sabato dalla Ca Pa Skale, la corsa da Capo di Ponte a Paspardo valida come prova del circuito Valle dei Segni mountain cup. Nella prime quattro edizioni precedenti sono stati donati beni per circa 70mila euro.

Gli iscritti alla Run Aragosta sono già oltre 1.200 e i primi 1.800 avranno un gadget. Ci si può iscriversi fino al giorno dell’evento, 27 agosto: alle 8:30 ci sarà la colazione e a seguire lo spettacolo di parapendio, l’esibizione della fanfara di Valle Camonica e alle 10 la partenza dal Pitoti Park. Il tracciato, con diversi ristori lungo il percorso, sarà di sei o dodici chilometri, si snoderà tra il sito Unesco e i borghi circostanti, con la possibilità di visita gratuita a musei, monumenti, parchi e chiese) e si chiuderà con il pranzo conviviale.

Nel pomeriggio ci saranno il truccabimbi, la fanfara, giochi e lo yoga nel parco. Il Gruppo Aragosta, presieduto da Federico Polonioli, devolverà il ricavato della manifestazione, e le donazioni sono libere, nell’acquisto di materiali per i reparti di oncologia e pediatria di Esine e per la Rsa fratelli Bona di Capo di Ponte.