Rugby Alto Garda, il bilancio della stagione e l’appuntamento a settembre

giovedì, 15 giugno 2023

Arco – Con una festa che ha coinvolto tutte le categorie, i genitori, i dirigenti e in generale gli amici della palla ovale, la Rugby Alto Garda ha chiuso la stagione agonistica 2022-2023 e dato appuntamento a tutti gli appassionati per settembre, quando si riprenderà con gli allenamenti.

Il pomeriggio a San Giorgio di Arco ha visto, oltre al rinfresco, l’organizzazione di un piccolo torneo di touch rugby: la versione in cui non ci placca ma basta un semplice tocco all’avversario per farne fermare la corsa. È un modo per fare movimento e, soprattutto, per consentire di far giocare, tutti insieme, dagli under 6 agli over 50, ovviamente sia donne che uomini. Alla festa hanno preso parte anche le amministrazioni comunali di Arco e di Riva del Garda, rappresentate dagli assessori Dario Ioppi e Lorenzo Pozzer, oltre che dal presidente del consiglio comunale di Riva, Salvatore Mamone.

La senior ha chiuso l’anno all’ottavo posto nel campionato nazionale Uisp: un buon risultato per una formazione che si è molto rinnovata accogliendo i “cugini” della Benacum, ovvero il rugby del Garda bresciano, con cui si sono condivisi allenamenti, trasferte e vittorie. Forte è stato l’impegno sulle giovanili, con formazioni Under 7, 9, 11 e 13. I giovani (c’è anche qualche ragazza, perché fino all’under 13 si gioca in squadre miste) si sono confrontati con gli avversari col metodo dei raggruppamenti: la Federazione individua una società ospitante sul cui campo confluiscono le squadre iscritte che poi giocano un’intera giornata in partite brevi e molto numerose. Anche il Rugby Alto Garda ha ospitato quest’anno uno dei raggruppamenti, per poi partecipare a quelli di Verona, Rovereto, Trento e Pergine.

La stagione 2022-2023 è anche quella del cambio di nome della società: una volta si chiamava Rugby Benacense e oggi è Rugby Alto Garda. La scelta è stata dettata dalla considerazione che “Rag” è riferimento per un ampio territorio: per i 7 Comuni della Comunità di valle ma anche oltre, con diversi i giocatori che vengono da Rovereto e dalla Vallagarina oltre a qualche innesto veronese.

Sulle giovanili, il prossimo anno per scelta della Federazione italiana rugby si tornerà alle categorie per annate “pari”, dunque Under 8, 10 e così via, un’indicazione per i ragazzi e per i loro genitori, che magari decideranno di provare questo sport.

L’appuntamento per chi vuole conoscere la squadra è a settembre, con due allenamenti settimanali a San Giorgio di Arco: si comincia sempre al pomeriggio coi più piccoli e si finisce la sera con la senior. Sul posto c’è sempre qualcuno a cui chiedere informazioni: se si vuole iscrivere un ragazzino alle giovanili o se si vuole provare in prima persona. Per informazioni ci trovate su Facebook, Instagram, email rugbyaltogarda@gmail.com, tel. 347-5989343