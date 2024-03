Rovereto, torneo internazionale “Città della Pace”

domenica, 31 marzo 2024

Rovereto (Trento) – La 36esima edizione del torneo internazionale “Città della Pace” è ufficialmente in corso a Rovereto e in Vallagarina. Le squadre, provenienti da 9 nazioni, si sono sfidate su 13 siti gara per tre diverse discipline: calcio (categorie U8, U11, U13, U15, U17, Women Open Age e Women Under 15), basket e pallanuoto (U12).

Inoltre, a Lizzana si è tenuto un triangolare dimostrativo della categoria “Special” del torneo di calcio, riservata a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche.

Il basket e la pallanuoto concluderanno le partite nella giornata odierna, mentre per il calcio il torneo continuerà anche tutta la giornata di oggi con le ultime partite della fase a gironi. In conclusione a partire dalle 17 le finali presso lo Stadio Quercia e la cerimonia di chiusura e premiazione intorno alle 22. Ieri mattina grandi emozioni alla cerimonia di apertura e con la sfilata.