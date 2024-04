Rovereto, concluso il torneo internazionale Città della Pace

lunedì, 1 aprile 2024

Rovereto (Trento) – Il Torneo Internazionale Città della Pace di Rovereto si riconferma un evento cardine della Pasqua lagarina. Più di 2.000 atleti provenienti da 9 nazioni in tutto il mondo, più di 200 giovani volontari e 3 sport proposti in questa edizione: calcio (categorie U8, U11, U13, U15, U17, Women Open Age e Women Under 15), basket (U10) e pallanuoto (U12) si sono sfidate su 11 campi della Vallagarina.

In aggiunta, a Lizzana si è tenuto un incontro dimostrativo della categoria Special del torneo di calcio, riservata a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche.

Nove le nazioni coinvolte, che hanno riempito i campi di Rovereto e della Vallagarina: Albania, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Giappone, Kosovo, Kuwait, Polonia e Italia.

Giovedì, venerdì e sabato, il Villaggio dello Sport, nel cortile urbano di via Roma a Rovereto, ha accolto le squadre e animato il centro storico con food-truck, musica dal vivo ed eventi.

Sabato, dopo la storica Cerimonia di Apertura alla Campana dei Caduti Maria Dolens con i suoi 100 rintocchi, la sfilata per le vie della città con arrivo presso la piazza del complesso Mart, seguita nel pomeriggio dalle partite.

Nella mattinata di domenica le ultime partite della fase a gironi, e nel pomeriggio le fasi finali delle varie categorie, fino ad arrivare alle finali dello Stadio Quercia e alla cerimonia di chiusura e premiazione con i giochi di luce.

Le squadre vincitrici

Calcio

Under 8: nessuna classifica

Under 11

Premio Fair-play: ASD Rotaliana

3° posto: ASD Alto Garda

2° posto: ASD Settaurense

1° posto: AC Milan Academy Loyac (Kuwait)

Under 15 Women

Premio Fair-play: US Isera 2

3° posto: US Isera 1

2° posto: Rappresentativa Comitato FIGC Trento

1° posto: Trento Calcio Femminile

Under 13

Premio Fair-play: ASD Solteri San Giorgio

3° posto: ASD Calisio Calcio e FC Rovereto (ex-aequo)

2° posto: AK Shkodra 1 (Albania)

1° posto: FC Ulpiana (Kosovo)

Under 15

Premio Fair-play: ASD Barbato Football Academy

3° posto: ASD Sacco San Giorgio

2° posto: ASD Athesi Calcio

1° posto: ASD Mori Santo Stefano

Women Open Age

Premio fair-play: ASD Vallescrivia

3° posto: SVV Anhausen (Gemania)

2° posto: US Isera

1° posto: Trento Calcio Femminile

Under 17

Premio Fair-play: ASD Athesis Calcio

3° posto: SS Benacense

2° posto: Mori Santo Stefano

1° posto: Calisio Calcio

Pallanuoto Under 12

Premio Fair-play: Merano Nuoto

3° posto: Polisportiva Coop Parma

2° posto: Rangers Vicenza

1° posto: Rari Nantes Trento

Basket Under 10

Premio fair-play: Val Di Non Basket

3° posto: Apecheronza Basket Avio

2° posto: Junior Basket Rovereto

1° posto: Virtus Alto Garda.