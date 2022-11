Riva del Garda, Cornelia Rigatti 3 medaglie ai mondiali di paddleboard a Puerto Rico

mercoledì, 9 novembre 2022

Riva del Garda – Dopo 3 anni dall’ultima edizione di El Salvador 2019 dove Cornelia Rigatti (Amici Nuoto Riva) aveva ottenuto il bronzo nella technical race torna a disputarsi il campionato mondiali di sup e paddleboard, quest’anno la location scelta dall’ISA (la federazione mondiale di surf) è stata Puerto Rico. Foto di Pablo Franco.

E ovviamente non sono mancati i successi e i miglioramenti per Cornelia Rigatti, che ottiene il titolo di vicecampionessa mondiale nella paddleboard technical race (su una distanza di 5 km, in un circuito a M da percorrere per 3 volte) e il bronzo mondiale nella paddleboard long distance (18 km effettuati attorno all’isola che ospita la parte vecchia della capitale San Juan).

Nella staffetta per nazioni con il Team Italia della FISW Surfing composto da Andrea Niciarelli (paddleboard), Cecilia Pampinella (sup), Cornelia Rigatti (paddleboard), Claudio Nika (sup) arriva il 4° posto, che come tradizione nelle manifestazioni di surf porta con sé la copper medal.