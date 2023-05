Calcio, risultati 38a giornata Serie B: verdetti e accoppiamenti playoff/playout, sarà Brescia-Cosenza e Sudtirol-Reggina

venerdì, 19 maggio 2023

Brescia – Verdetti definitivi in Serie B al termine dell’ultima giornata: il Palermo non va oltre il 2-2 al Barbera con il Brescia ed è fuori dai playoff dove invece va la Reggina vittoriosa contro l’Ascoli. Ai preliminari anche il Venezia nonostante la sconfitta a Parma. Ducali che con questi tre punti conquistano il quarto posto, utile per evitare il turno preliminare. In Serie C il Perugia, ai playout Brescia e Cosenza. Spettacolo a Marassi tra Genoa e Bari (4-3), vince anche il Frosinone a Terni. Al quinto e sesto posto rispettivamente Cagliari e Sudtirol, sconfitto a Modena e impegnato contro la Reggina venerdì prossimo.

Playoff

Sudtirol-Reggina (6a vs 7a) venerdì 26 maggio

Cagliari-Venezia (5a vs 8a) sabato 27 maggio

Playout

Cosenza-Brescia (17a vs 16a) giovedì 25 maggio

Brescia-Cosenza (16a vs 17a) giovedì 1 giugno

Risultati 38a giornata Serie B

Cittadella-Como 0-0

Cosenza-Cagliari 0-1

Genoa-Bari 4-3

Modena-Sudtirol 2-1

Palermo-Brescia 2-2

Parma-Venezia 2-1

Perugia-Benevento 3-2

Pisa-SPAL 1-2

Reggina-Ascoli 1-0

Ternana-Frosinone 2-3

Classifica Serie B

Frosinone 80 punti; Genoa 73; Bari 65; Parma, Cagliari 60; Sudtirol 58; Reggina 50; Venezia, Palermo 49; Modena 48; Pisa, Ascoli, Como 47; Ternana, Cittadella 43; Brescia, Cosenza 40; Perugia 39; SPAL 38; Benevento 35.