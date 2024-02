Riparte la stagione della vela sul Garda, Bergamaschi: “In arrivo grandi eventi e il Mondiale giovanile”

giovedì, 22 febbraio 2024

Desenzano del Garda (Brescia) – Riparte la stagione della vela e la XIV zona Fiv (Federazione Italiana Vela) ha un ricco calendario di regate con il clou dei Mondiali giovanili di vela che si terranno nell’Alto Garda. Il presidente della XIV zona Fiv, Rodolfo Bergamaschi (nella foto) traccia un quadro sull’attività e anticipa la stagione.

Presidente Bergamaschi, iniziamo dal 2023, come è andata la stagione?

“E’ andata molto bene, con un trend in leggera crescita sull’anno precedente con il lago di Garda che è il principale contenitore di manifestazioni e regate articolate su tutto l’anno. Anche il Campionato invernale è di grande richiamo. C’è un dato dato che fotografa l’attività nella XIV zona Fiv: complessivamente – unendo tutti gli eventi sportivi – sono stati effettuati 582 giorni di regate, con picchi tra maggio e settembre. Questo significa che il Garda ha fatto il pieno di manifestazioni e la Fiv è stata impegnata con una media di 1500 giorni di presenza dei giudici di gara. Inoltre il lago di Garda ha organizzato le principali regate dedicate ai giovani, con eventi nazionali internazionali, e si conferma un riferimento per i ragazzi e le scuole vela che coinvolgono tutti i circoli”.

C’è una classe emergente che interessa i giovani?

“Ne cito una che sta avendo un successo sul lago e sta conquistando tanti appassionati: Wing Foil. È una sintesi delle principali discipline surf, windsurf, kitesurf, ed è divertente: permette di navigare liberi, leggeri, facendosi spingere dal vento. Tra l’altro è facile da trasportare e sta crescendo l’interesse anche dei nostri atleti. Sul Garda abbiamo già ospitato diverse regate e un evento mondiale. E’ una delle classi emergenti ed è in procinto di essere accreditata per le Olimpiadi”.

Il Garda è una grande attrazione per le regate anche internazionali?

“Certamente. Oltre ai numeri importanti delle regate della nostra zona c’è un elemento che spicca: dalla Germania e dall’Austria scelgono il Garda per disputare alcuni campionati. La Germania ha sempre puntato su Kiel, città del nord, per i suoi campionati, ora per alcune loro manifestazioni. ad esempio le regati delle classi Dragoni, la location preferita è il Garda, grazie anche ad un clima mite. Il movimento della vela nel suo complesso fa da volano per il turismo per tutte le località del Garda”.

Gli appuntamenti di maggior richiamo del 2024?

“Sono già in calendario 253 regate. L’area del Garda, forte dei suoi cinquanta sodalizi affiliati, più i laghi di Ledro e Idro e quelli alpini di Caldonazzo e Caldaro, catalizza manifestazioni nazionali e internazionali. Quest’anno, oltre alle tradizionali regate nazionali, agli appuntamenti dei circoli e della XIV zona, avremo il clou con i Mondiali giovanili di vela che vedrà la presenza di atleti di ben 74 nazioni con regate che si terranno tra Riva del Garda, Arco e Torbole e il kite a Malcesine”.

Le Olimpiadi 2024?

“Come sempre saremo protagonisti e per il Garda è una grande soddisfazione avere quatto atleti che si faranno valere nelle rispettive discipline”

di Angelo Panzeri